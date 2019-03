von Roland Dürrhammer

2018 haben die drei Freunde Martin Weidinger, Karl Blessing und Alessio (Alex) Liebert, alle aufgewachsen in der Sperberstraße im Stadtteil Steppach, zum ersten Mal ein Fest zugunsten des Jugendförderungswerkes auf dem ehemaligen Platz des Sportvereins Steppach zwischen dem Wohngebiet Schilterhäusle und der Sonnhalde veranstaltet. Eingeladen waren nicht nur die ehemaligen Steppacher, sondern die gesamte Bevölkerung. "Es wurde zu einem Riesenerfolg und wir konnten eine Spende über 6700 Euro an das Jugendförderwerk übergeben", sagt ein stolzer Martin Weidinger. Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Mai, geht das Steppach-Benefiz-Fest nun die zweite Runde.

Viele Nachfragen

"Eigentlich hatten wir vor, das Fest alle zwei Jahre zu organisieren", erzählt Weidinger. Aufgrund der vielen Nachfragen und der durchweg positiven Resonanz habe man sich jedoch dazu entschlossen, dieses Jahr eine Neuauflage zu veranstalten. Sehr erfreut und dankbar darüber zeigte sich Friedhelm Schulz, verantwortlich für die Finanzen im Jugendförderungswerk, weil die Veranstaltung nicht auf dem ehemaligen Sportplatz stattfinden wird, sondern beim neuen Jugend- und Kulturzentrum am Klosterhof, das am 30. März offiziell eröffnet wird. "Das wird die erste große Veranstaltung hier sein und ein guter Test, was man hier zukünftig alles machen kann", betont Schulz.

Die Planungen für das große Fest sind schon fast abgeschlossen. Am Freitagabend wird die Eröffnungsfeier sein, zu der auch der Oberbürgermeister und die Gemeinderäte eingeladen werden. Der Samstagnachmittag gestaltet sich wie 2018 mit dem Kaspertheater und der Zaubershow von Dieter Sirringhaus, einer überdimensionalen Hüpfburg, ein Bagger steht wieder bereit und es können T-Shirts und Tassen bedruckt werden. Neben den obligatorischen Steaks, Bratwürsten und Pommes werden auch internationale Spezialitäten angeboten. Diverse Bands und Solokünstler treten im Jugend- und Kulturzentrum auf und sorgen für die musikalische Unterhaltung. Am Sonntag beginnt das Fest dann mit einem Frühschoppen und musikalischen Darbietungen. "Der Eintritt ist frei und jede Spende ist willkommen", sagt Karl Blessing.

Drinnen oder draußen

Alle Bands und Solokünstler werden kostenlos auftreten. "Acht Großsponsoren, viele kleinere Sponsoren, an die 50 Helfer und hoffentlich viele Besucher werden dazu beitragen, dass es wieder ein erfolgreiches Fest wird", sagt Weidinger. Man habe mit dem Jugend- und Kulturzentrum einen idealen Platz und die notwendige Infrastruktur sei, anders als 2018, auch vorhanden. "Wir können sowohl drinnen als auch draußen feiern, und da sind wir sehr froh darüber", so Weidinger. Alle seien eingeladen, nicht nur die ehemaligen Steppacher, sondern die gesamte Bevölkerung. "Wir möchten damit ein Zeihen setzen, dass für die Jugend etwas getan werden muss", sagt Benzing über die Hintergründe.

Rhythmus noch nicht klar

Auf jeden Fall werde das Fest künftig im Veranstaltungskalender etabliert. "Ob wir es in Zukunft alle zwei Jahre oder jährlich veranstalten, besprechen wir nach dem Fest", erklärt Weidinger weiter.