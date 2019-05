von Rüdiger Fein

Sie wollen sich und ihre Arbeit vorstellen, die Mitarbeiter der Fachstelle Sucht und die der mobilen Jugendarbeit. Jetzt hatten die beiden Institutionen amtierende und in der Bewerbung stehende Stadt- und Kreisräte eingeladen. Schnell entwickelte sich angesichts der Problematik und der teilweise schlechten Arbeitsvoraussetzungen eine rege Diskussion, in der immer wieder auch die mangelnden oder unzureichenden Reaktionen der Politik auf Bundes- und Landesebene zum Thema gemacht wurden.

Hatten eingangs die Streetworker der mobilen Jugendarbeit über ihre oft positive Arbeit berichten können, so entzündete sich an den bürokratischen Hemmnissen, die sich ihnen oft in den Weg stellen, eine rege Diskussion. Beispielsweise könne man nicht verstehen, wenn die Genehmigung eines neuen Standorts für den Beratungswohnwagen der mobilen Jugendarbeit ewig lang dauere. Gerade am Beispiel VS-Schwenningen – hier steht der Wagen gegenüber des Bekleidungshauses C&A, man habe dort allergrößte Resonanz auf das Kontaktangebot – erkenne man, wie wichtig ein guter Standort sei. Hier hoffe man künftig auf mehr Toleranz und kurze Entscheidungswege, sagt Streetworker Steffen Helbig.

Ein Thema, das unbedingt der politischen Aufmerksamkeit bedürfe, sei das Glücksspiel, wie Holger Urbainczyk von der Fachstelle Sucht fordert. Damit sei vor allem das Automaten-Zocken gemeint. Mit diesem Suchtverhalten gehe oft ein sehr großes Zerstörungspotential einher, so Urbainczyk: Familien zerbrechen, Kinder verwahrlosen und die mit der eigenen Sucht einhergehende Scham verhindere oft das Outing und die notwendige Hilfe. Auch hier könne und müsse die Politik, und insbesondere auch die Stadtpolitik, mehr tun. Eine Überwachung der Spielhallen und auch der illegalen Anbieter finde überhaupt nicht statt, gesetzlich vorgeschriebene Grenzen würden nicht eingehalten. Und überhaupt habe man den Eindruck, dass die mit dem Glücksspiel verbundenen Einnahmen wichtiger seien als die Linderung der Not von Betroffenen. Man betreue in VS derzeit 56 Süchtige, aber die Dunkelziffer sei hier weitaus höher, so der Suchtberater.

Die Mitarbeiter der mobilen Jugendarbeit stellen ihre Arbeit vor und können von vielen Erfolgen berichten.

Ein weiteres drängendes Problem seien die von der Fachstelle Sucht betreuten substitutionären Patienten. Diese Suchtpatienten, die zu den schwerst Suchtkranken gehören und die mittels Zuteilung von Ersatzstoffen wie Methadon vom Konsum harter Drogen abgehalten werden, müssen oftmals viele Jahre lang betreut werden – ohne, dass Hoffnung auf einen erfolgreichen Entzug besteht, wie Elisabeth Volk von der Fachstelle Sucht berichtet. „Uns gehen allmählich die Ärzte aus“, klagt die Betreuerin. Die Betreuung in der Substitution sei nur möglich, wenn ein Arzt die Mittel verschreibe. Ärzte, die dazu bereit seien, würden immer weniger. Im Grunde brauche man eine suchtorientierte Praxis, wie sie beispielsweise im Raum Tuttlingen betrieben werde. Dort arbeite man mit dem Zentrum für Psychatrie Reichenau zusammen. Leider finde sich trotz intensiver Bemühungen keine Praxis, die ihre Dienste hierfür zur Verfügung stelle und die ebenfalls angesprochene Vincent-von-Paul-Klinik in Rottweil sei leider auch nicht bereit, so Elisabeth Volk.

Fühlt sich von der politik allein gelassen, Holger Urbainczyk von der Fachstelle Sucht. Bilder: Rüdiger Fein

Jetzt hoffe man, dass die anwesenden Gemeinde- und Kreistagsräte wie auch die Bewerber sich der drängendsten Probleme sowohl der mobilen Jungendarbeit wie auch der der Fachstelle Sucht annehmen und diese in der nächsten Legislaturperiode zur Sprache bringen. Selber erhalte man leider nie ausreichend Redezeit in diesen Gremien, beklagt Inge Hässler, die als stellvertretende Leiterin der Fachstelle Sucht den Informationsabend geleitet hatte.