von Roland Dürrhammer

Die Neufassung der Baumschutzsatzung der Stadt VS sorgt derzeit wieder für Diskussionsbedarf in den Ortschaftsräten, nachdem bereits alle bis auf einen Stadtbezirk die Neufassung befürwortet hatten. Hintergrund, warum die Satzung erneut in die Ortschaftsgremien zurückging, war ein Antrag der CDU und der Freien Wähler. Diese hatten gefordert, dass die Ortschaftsräte abstimmen, ob der Geltungsbereich der Satzung sich auf das Gebiet der Stadt mit Ausnahme oder einschließlich der Ortschaften bezieht.

In Pfaffenweiler war man sich einig, die Baumschutzsatzung abzulehnen. Mit einer Gegenstimme wurde danach gefordert, dass die Ortschaften, die die Satzung nicht wollen, sie auch nicht bekommen und umgekehrt. "Wir wissen nicht, was nachkommt bei der Stadt. Wenn jemand nachkommt, der jeden Baum für erhaltenswert hält, dann hat der Bürger ein Problem", sagt Ortschaftsrat Jürgen Sommer (FW). Man könne den Pfaffenweiler Bürgern kein Problem machen, das man nicht brauche. Deutlich äußerte sich auch Ortschaftsrat Jürgen Neininger (CDU). "Ich will und brauche die Satzung nicht. Wenn ich daheim einen Baum fällen möchte, dann fälle ich ihn", so Neininger.