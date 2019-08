von Lea Spormann

Jedes Jahr kommen nach Villingen-Schwenningen viele Touristen, um sich die Stadt anzusehen. „Von den Touristen sind die meisten überwiegend aus Deutschland oder der Schweiz“, wie Patrick Chaparo von der Touristeninformation bestätigt. Dicht auf sind auch Frankreich, Italien und Österreich. 2018 übernachteten insgesamt 165 638 Gäste in Hotels in und um Villingen-Schwenningen. Manche von ihnen schauen sich die traditionellen Häuser an und manche eher die Natur. Doch was reizt die Leute wirklich, die hier Urlaub machen? Der SÜDKURIER war in der Villinger Innenstadt unterwegs und hat mal nachgehakt.

Gabriele und Claus Gettner sind wegen des Geocachings einige Zeit in Villingen. | Bild: Lea Spormann

Gabriele und Claus Gettner haben einen Tagesausflug nach Villingen gemacht. „Wir kommen aus der Schweiz und sind nur heute hier“, sagt Gabriele Gettner. Die beiden machen in der Doppelstadt Geocaching. „Wir können leider noch nicht viel zu der Stadt sagen, aber wir werden hoffentlich noch viel sehen“, sagt sie. Sie findet es aber etwas schade, dass so viele Geschäfte in der Innenstadt geschlossen sind.

Heping Zhong kommt aus China und besucht seine Tochter hier. | Bild: Lea Spormann

HepingZhong ist ganze drei Monate zu besuch. „Wir besuchen hier unsere Tochter“, sagt er. Ihm und seiner Frau gefällt vor allem die Ruhe in der Doppelstadt, da sie in China in einer Großstadt leben. „Die Wälder hier sind sehr schön und die traditionellen Häuser gefallen uns“, sagt Heping Zhong.

Barbara Busza kommt aus Polen und besucht einen Freund in Villingen. | Bild: Lea Spormann

Barbara Busza besucht hier zwei Wochen lang einen Freund. „Ich finde die Kirche sehr schön, da man an der Tür auch einige Geschichten der Bibel sieht“, sagt sie. Ihre Heimat ist in Polen. „Bisher finde ich alles sehr schön hier“, sagt Barbara Busza.

Karl Gamper besucht derzeit seinen Sohn in Trossingen und schaut sich nun mal Villingen an. | Bild: Lea Spormann

Karl Gamper ist nur als Tagesgast hier. „Wir sind derzeit in Trossingen meinen Sohn besuchen und haben jetzt einen Ausflug nach Villingen gemacht“, sagt er. Er und seine Familie kommen eigentlich aus Südtirol. „Ich finde die Kulisse der Fußgängerzone einfach sehr schön mit den alten Fassaden“, sagt Gamper.

Janie Bourget und ihre Freundin Dany Chataigner (von links) machen einen Tagesausflug nach Villingen. | Bild: Lea Spormann