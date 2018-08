Eine alte Ofenkachel aus dem 17. Jahrhundert ist nichts, was Johannes Dusend aus der Ruhe bringt. Aus einer Plastiktüte zieht er Fragmente dessen hervor, womit sich die Villinger in der Frühen Neuzeit offenbar schon warm gehalten haben. "Nichts Spektakuläres", sagt er. Ein eher normaler Fund für Ausgrabungen dieser Art.

Bild: Greiner, Anja

Johannes Dusend, 30 Jahre alt, die Basecap mit dem Schild nach hinten auf dem Kopf, leitet die archäologischen Grabungen in der Baulücke in der Gerberstraße. In der Hand hält er eine Wasserflasche und einen Bleistift. An seinem Gürtel baumelt eine schwarze Tasche, in regelmäßigen Abständen zieht er einen gelben Zettel hervor, auf dem er eine Nummer notiert. Jede Nummer markiert einen Befund. Eine Stelle, an der noch einmal genauer untersucht werden muss. Am Dienstagmittag sind sie bereits bei 44 angelangt.

Die Grabungen finden unter der Leitung des Landesdenkmalamts und in Zusammenarbeit mit den Investoren, die dort Eigentumswohnungen bauen wollen, statt. Vier Wochen sollen sie dauern. "Vorausgesetzt, wir finden nichts Besonderes", sagt Dusend. Davon geht jedoch keiner aus. Nicht einmal Bertram Jehnisch vom Denkmalamt: "Ich kenne den Untergrund von Villingen relativ gut. Ich habe hier selber sieben Jahre ausgegraben." Jetzt kommt er ab und zu vorbei und sieht nach dem Rechten.

Aktuell das größte Problem: die Hitze. "Viele Arbeiten", sagt Dusend, "sind hier noch handarbeit". Roxana Preda und David Kalbitzer haben den aufwendigsten Teil der Arbeit bereits am Vormittag erledigt. Einen halben Meter tief haben sie gegraben und jetzt sitzen sie mit Besen, Spachtel und Harke im Schneidersitz vor dem, was einst eine Hausmauer war und bürsten sanft die Erdreste von den Steinen, die nun aus den Wänden ragen.

Wie tief gegraben wird, hängt von der späteren Bautiefe ab. Ist an einer Stelle ein Keller geplant, können sie tiefer graben, ist an einer Stelle nur eine Garage geplant, nicht. "Alles was darunter liegt, dürfen wir nicht antasten." In der Gerberstraße beträgt die tiefste Stelle für den späteren Neubau etwa zwei Meter.

Sie arbeiten sich in kleinen Flächen vor, der Erdaushub, sagt Dusend, ist enorm. Sie müssen schauen, dass sie noch Platz haben. Aktuell häuft sich die Erde in der Mitte des Geländes. Ein paar Meter dahinter liegt, mit grüner Folie und Steinen abgedeckt, der bislang interessanteste Fund. Bei Voruntersuchungen im Herbst vergangenen Jahres haben sie bereits Überreste einer Latrine gefunden. Eine Sickergrube, in der nicht nur menschliche Hinterlassenschaften, sondern auch mancher Abfall landete. Als Archäologe kann Dusend dann auch mal Sätze sagen wie: "Latrinen sind immer super." Denn: Sie konservieren recht gut, enthalten auch heute noch Überreste organischer Materialien – Leder, Holz oder Kirschkerne. "Die finden wir eigentlich immer."

In den kommenden Wochen werden sie die Latrine von oben nach unten durchschneiden und sich die unterschiedlichen Erd- und Gesteinschichten ansehen. "Wir wollen wissen, in welchem Kontext steht die Latrine zu den Gebäuden", sagt Dusend. Das Alte hat sich in all den Jahrhunderten unweigerlich auch mit dem Neuen vermischt. So finden sich unterhalb der Latrine auch die Reste eines Betonrohres oder eines eingegrabenen Joghurtbechers.

Bis die Latrine zerstückelt wird, wird erst noch der hintere Teil des Grundstücks vermessen. Mit einer Drohne haben sie den abgesteckten Bereich bereits fotografiert, jetzt wird kartiert. Die Aufgabe von Daniel Celea und Malaika Moussa. Mit einem Laser wird das Profil der Steine erfasst, anschließend vergeben sie die Befundnummern, tragen diese in eine Liste ein, um sie dann später im Labor auszuwerten.

"Wie haben die Leute durch die Zeit hinweg ihren Alltag bestritten", das will Dusend herausfinden. "Die Funde sind kein nachwachsender Rohstoff", sagt er. "Sie sind irgendwann für immer weg, wenn wir sie nicht ausgraben." Auch in Villingen.

