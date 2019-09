von Hans-Jürgen Götz

In diesem Jahr wurden zwei neue Haltestellen beim ehemaligen Familienpark am Nordring sowie beim Heilig-Geist-Spital in der Villinger Schertlestraße eingerichtet. Ein weiterer Standort am Landratsamt stadtauswärts ist bereits genehmigt. Hier fehlt noch der barrierefrei Ausbau und die Verschwenkung des Radwegs. Beides soll 2020 erfolgen.

15 000 Euro kostet das stabile Produkt der Firma Hohrenk. Modern, stabil, luftig leicht, einladend und vor allem barrierefrei sollen sie sein. Und das sind sie auch, für den einen oder anderen eventuell aber etwas zu luftig. Immerhin leben wir in einem etwas raueren Klima und da kommt der Regen oder gar Schneefall mit Wind vermischt nicht immer genau von oben.

Die Sitzmöglichkeiten für drei bis vier Personen sind zweckmäßig und bequem. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Die Metall-Glas Konstruktion ist 4,4 Meter breit und das Dach ist mit immerhin 2,6 Meter relativ hoch. In der Tiefe bietet es aber nur auf 1,6 Meter Schutz vor Niederschlag. Und die Seitenwände bieten mit 1,4 bzw. nur 1 Meter Breite noch weniger Schutz vor Wind von der Seite. Da muss man sich bei schmuddeligem Herbstwetter schon ganz in die Ecke drängen, um nicht doch nass zu werden. Aber auch dort ist man nicht gänzlich geschützt, denn an den beiden Seiten ist oben jeweils noch eine Lücke.

Zwischen Seitenwänden und Dach klafft eine Lücke. Da können Wind und Wetter durchaus durchpfeifen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Dafür sind sie aber komplett barrierefrei. Rollstuhlfahrer oder Erwachsene mit Kinderwagen finden links und rechts neben der kleinen Sitzbank immer sehr gut Platz. Auch die kleine 1,5 Meter breite Sitzbank aus Holz lädt zum kurzen verweilen ein. Drei Personen haben dort bequem Platz.

Da bis auf die Seite mit der Werbetafel alles in Glas gebaut ist, fühlt man sich auch nicht eingeengt. Die freie Seite ist immer so ausgerichtet, dass man den sich nähernden Bus auch frühzeitig erkennen kann, und dessen Abfahrt vor lauter Gemütlichkeit nicht verpasst.

Und was schlechtes Wetter angeht, so gilt noch immer der Spruch, „es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“. Was generell noch fehlt, ist aber eine insgesamt bessere Auslastung des Bus-Angebots durch Fahrgäste. Denn noch stehen sie weitgehend leer, die neuen Wartehäuschen.