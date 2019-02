„Kulturzentrum Klosterhof“ wird das neue Veranstaltungsgebäude zwischen Villingen und Schwenningen heißen. Das beschloss jetzt die Mitgliederversammlung des Trägervereins Jugendförderungswerk. Auch wenn das Haus noch nicht komplett fertiggestellt ist, laufen bereits intensive Vorbereitungen für die Aufnahme des Betriebs dort, heißt es in einer Pressemitteilung des Jugendförderungswerks. Ab April sind hier erste Veranstaltungen fest eingeplant. Die Mitgliederversammlung legt Wert darauf, dass die Angebote im Klosterhof für alle Altersgruppen konzipiert werden: für Kinder und Jugendliche, aber natürlich auch für Erwachsene.

Auch Stufenpartys werden im Kulturzentrum Klosterhof stattfinden. Hier geht das Jugendförderungswerk aktiv auf die Schulen zu, bestätigte auf Anfrage Pressesprecher Friedhelm Schulz. Unter welchen Bedingungen solche Feten über die Bühne gehen, steht noch nicht bis ins Detail fest. Sicherlich würden Wein und Bier, aber keine harten Alkoholika verkauft, erklärte Schulz. Natürlich ist es auch dem Vorstand des Jugendförderungswerks klar, dass sich die Jugendlichen dann möglicherweise an Tankstellen damit eindecken, eine ist ja in unmittelbarer Nähe. Damit sie die Alkoholika nicht einschmuggeln, wird ein Security-Dienst den Eingang kontrollieren.

Auftakt der Veranstaltungen bildet Ende März Tag der offenen Tür mit mehreren jungen Rockbands aus Villingen-Schwenningen, zudem werden im April Crippled Black Phoenix dort gastieren. Weitere attraktive Veranstaltungen sind in den darauffolgenden Wochen geplant, wie die zweite Auflage des generationenübergreifenden Steppach-Festes, das Black-Forest-Fest und eine Osterparty für Kinder, teilte das Jugendförderungswerk mit. Auf einer neuen Internetseite sollen schnellstmöglich ausführliche Informationen folgen.

Zahlreiche Vereine und Schulen haben sich bereits mit dem Trägerverein in Verbindung gesetzt und wollen im Klosterhof Veranstaltungen organisieren. Konkrete Anfragen liegen vor, obwohl derzeit erst mit Hochdruck an der konkreten Ausgestaltung der Veranstaltungskonzepte gearbeitet wird.

Da auf den Verein in den kommenden Monaten sehr viel Arbeit zukommt, um das neue Kulturzentrum der Stadt als Veranstaltungsort zu etablieren, und dies weitgehend ehrenamtlich gemeistert werden muss, hat sich der Vorstand des Trägervereins neu aufgestellt. Entsprechend einvernehmlichen Beschlüssen der Mitgliederversammlung wurden Dieter Sirringhaus und Simeon Disch zum ersten und zweiten Vorsitzenden gewählt, Friedhelm Schulz ist für die Finanzen zuständig. Als Beisitzer fungieren: Klemens Auberle, Gunnar Frey, Chris Münch und Martin Weidinger.

In diesem Zusammenhang hat sich das Jugendförderungswerk Schwerpunkte für die Arbeit der kommenden Monate gesetzt. Um Konzerte und weitere Kulturveranstaltungen kümmert sich Gunnar Frey in Zusammenarbeit mit Simeon Disch und Chris Münch. Dieter Sirringhaus und Martin Weidinger sind unter anderem für Kinderprogramme, Veranstaltungsorganisation und Sponsoring zuständig, Klemens Auberle für die Politische Bildung und Friedhelm Schulz für Organisation, Finanzen und Presse.

Der Trägerverein geht zudem davon aus, dass im Laufe des Jahres die Geschäftsführerstelle im Klosterhof besetzt werden kann. Bis Ende März können sich noch Kandidaten für den Geschäftsführer-Posten bewerben, erklärte Schulz auf Anfrage. Sechs Bewerbungsschreiben seien bisher eingegangen.

Das Kulturzentrum

Spätestens nach der Sommerpause sollen im Kulturzentrum kontinuierlich Veranstaltungen stattfinden. Die Stadt VS hat das Gebäude für 2,5 Millionen Euro gebaut und die Trägerschaft an das Jugendförderungswerk übergeben. Wer im Gebäude Veranstaltungen ausrichten will, kann sich ab Ende der Woche unter dieser Mail-Adresse melden: info@kulturzentrum-klosterhof.de