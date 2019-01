von Timo Kammerer

VS-Villingen (tak) Augusta Kammerer – allgemein bekannt als Liesa Kammerer – ist 92 Jahre alt. Doch ihre Begeisterung für die Fasnacht ist ungebrochen. Noch immer steht das närrische Treiben für sie ganz oben. Sie möchte auf keine Veranstaltung verzichten. Bei der großen Jubiläumsparty der Hexenzunftparty wurde sie jüngst als einziges noch lebendes Gründungsmitglied geehrt.

Ihr Zimmer in einer städtischen Seniorenresidenz hat Augusta Kammerer liebevoll eingerichtet. An den Wänden hängen Bilder von vergangenen Fastnachtstagen und Magazine und Bücher über die Zünfte sind auf einem Tisch gestapelt. Hier hat der gern gesehene Besucher sofort den Eindruck: Augusta Kammerer ist eine waschechte Närrin. „Die schönste Zeit im Jahr, das ist für mich die Fasnet“, bestätigt die 92-jährige Villingerin.

Schon als junge Frau ist sie zu den Umzügen und hat sich das närrische Treiben nicht entgehen lassen. Ob als Wuescht, Altvillingerin oder später auch im Häs einer Hexe: „Nur zuschauen, das kam für mich nie in Frage. Ich muss dabei sein, sonst kamen mir die Tränen“, fügt Kammerer hinzu. Die Mutter von elf Kindern hat es sich auch während ihrer Schwangerschaft nicht nehmen lassen, an der Fasnacht teilzunehmen. Auf ihre Kinder ist Augusta Kammerer sehr stolz, betont sie. Auch wenn nicht alle von ihnen so verrückt nach Fasnacht sind, wie sie es ihnen vorgelebt hat. „Meine Mädchen sind da etwas verrückter als die Buben. Das Närrische liegt wohl eher bei uns Frauen, denn meine Mutter war bereits auch schon im Häs“, erinnert sich Kammerer.

„Meine Mutter meinte nur immer, ob ich es auch mal nach Hause geschafft habe. Aber trotzdem war ich nicht die, welche dem Letzten auf den Buckel schaute“, scherzt Kammerer. Sich gegenseitig aufzuziehen, Scherze machen und ausgelassen zu feiern, das mache die Fasnacht aus. Vor allem die Geselligkeit und neue Kontakte zu schließen, das ist Augusta Kammerer sehr wichtig. „In anderen Städten haben wir viele neue Menschen kennengelernt. Das war eine schöne Zeit“, sagt die Närrin.

Das Gründungsmitglied der Hexenzunft erinnert sich noch gut an die Anfänge. „Wir waren sechs Leute und trafen uns im damaligen Fischerstüble. Dass die Hexen mal so eine große Zunft werden, das hat keiner ahnen können“, sagt sie. „Wir hatten sehr wenig Geld. Das Häs schneiderten wir aus irgendwelchen Lumpen zusammen und wir haben viel gespart, damit wir an der Fasnet teilnehmen konnten“, erzählt sie weiter. Anfangs seien die Hexen als Aufseher bei den Umzügen mitgelaufen. Über die Jahre kamen immer mehr Mitglieder dazu. „Wir waren ein überschaubarer, aber wilder Haufen. Es gab einen tollen Zusammenhalt und jeder hat mitgeholfen“ sagt Kammerer.

Der Zusammenhalt unter den Mitgliedern sei vor allem früher notwendig gewesen, denn ausreichend Geld hatten nur wenige zur Verfügung. In den großen Zünften seien meistens nur gutverdienende Bürger und Geschäftsleute gewesen, berichtet Augusta Kammerer. „Ich denke immer wieder an die schönen Zeiten zurück. Die Fasnet hält mich einfach jung“, so ihre Bilanz.