Hier haben Jugendliche aus der Doppelstadt und der näheren Umgebung mit viel Herzblut, Organisationstalent und ehrenamtlichem Engagement ihren ganz persönlichen Musikhöhepunkt auf die Beine gestellt. Über 30 Auftritte mit regionalen und überregionalen Bands spielen beim VStival vom 3. bis zum 5. Oktober in der Schwenninger Neckarhalle auf. Bei einem Treffen der Ehrenamtlichen blicken die Jugendlichen auf das bisher Erreichte zurück.

Ein professionelles Team von zehn Personen aus dem Amt für Bildung, Jugend, Familie und Sport und dem städtischen Kulturamt stand den jungen Konzertveranstaltern zur Seite. Die jungen Menschen konnten bei dem Projekt wertvolle Erfahrungen sammeln, auch für das künftige Berufsleben. „Mich hat vor allem der technische Aspekt zur Mitarbeit animiert. Auch hinter der Bühne beim Konzert wird es viel über Musiktechnik zu lernen geben“, sagt beispielsweise Daniel Weber.

Wo es möglich ist, packen die Jugendlichen an. Ansonsten gilt es, den Profis über die Schulter zu blicken und direkte Einblicke in das Thema Eventmanagement zu gewinnen. Personellen Beistand bekamen sie über soziale Netzwerke etwa aus Bräunlingen. Angie Adler kommentiert: „Die teilnehmenden Bands haben uns auf der Facebook-Seite zugesagt. Unsere Mithilfe begründet sich primär dadurch, dass das Projekt Schule macht und auch für die Zukunft gesichert wird.“

In einigen Gruppen wurden die Musikgruppen gesucht und gebucht, Kontakte gepflegt oder Design und Marketing für das Werbekonzept werden entwickelt. „Sehr zeitintensiv, manchmal auch nervenaufreibend. Aber alle sind um wertvolle Erfahrungen reicher“, sagt Jugendgemeinderat Sören Pfundstein. Laut dem ehemaligen Jugendhauschef Daniel Leguy-Madar sei man auch finanziell auf der sicheren Seite. „Wir haben da gute Leute im Hintergrund, die mit Zahlen umgehen können. Das Festival trägt sich“, so Leguy-Madar. Die Stadt stütze die Veranstaltung gegen Risikofälle mit einem Budget von 50 000 Euro.

Hier gibt‘s Karten

Tagestickets für das VStival sind im Vorverkauf für 29 Euro, Festivalpässe (an allen drei Tagen gültig) für 78 Euro beim Amt für Kultur und im Internet unter tickets.vibus.de erhältlich, zusätzlich auch beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), sowie an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, unter der Nummer 07721/822525 oder per E-Mail unter tickets@villingen-schwenningen.de.