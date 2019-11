Mit der gestrigen Sondersitzung hat der Gemeinderat augenscheinlich eine Kehrwende eingeleitet und seinen eigenen Beschluss vom Juli 2018 zur Zusammenführung der Stadtverwaltung revidiert. Was hat sich seither geändert? An den Fakten gar nichts! Außer, dass die Stadt einen neuen OB hat. Und dieser hat nun vor allem aus politischem Kalkül das Ruder herumgeworfen. Er will nicht seine Wähler in Schwenningen verprellen, die ihm 2018 zum Sieg verholfen haben. Daher wird es mit ihm keine Verschiebung geben, die die Stadtverwaltung in Villingen stärkt und in Schwenningen schwächt. Die Angst vor dem Wähler ist da. Mit diesem Wähler wollen es sich auch CDU, Freie Wählern und SPD nicht verscherzen und machen mit bei Roths Suche nach Harmonie zwischen V und S.

Die Kritiker von Grünen und FDP haben daher völlig recht: Eine wirtschaftliche Lösung ist das nicht, was Roth vorschlägt. Es ist vor allem Befriedungspolitik zwischen hüben und drüben. Das sind die Lehren aus der OB-Wahl 2018 – das ist VS, wie es leibt und lebt.

Der Vorteil von Roths Konzept: Die Stadt erhält sich für die nächsten Jahre mehr finanziellen Spielraum. Es bleibt noch Geld für anderes übrig. Was nützen der Stadt die in Zukunft erhofften wirtschaftlichen Vorteile einer starken Verwaltungskonzentration, wenn wir uns kurzfristig finanziell übernehmen? VS bleibt im Kleinklein. Das hat manchmal auch Vorteile.