Das Orkantief Sabine hinterließ auch in den tieferen Lagen des Schwarzwalds seine Spuren. Allerdings ist die Stadt noch glimpflich davon gekommen. Trotz vieler umgestürzter Bäume und einem völlig demolierten Auto bei Tannheim wurden bis zum Abend keine größeren Personenschäden gemeldet.

Die Technischen Dienste sind in Villingen-Schwenningen mit schwerem Gerät am Riettor im Einsatz, um den umgestürzten Baum wegzuräumen. | Bild: Wilhelm Bartler

Nachdem der Sturm in der Nacht und am frühen Montagmorgen über Villingen-Schwenningen hinweg gezogen ist, ging es ans Aufräumen. Die Mitarbeiter der Technischen Dienste (TDVS) waren bereits seit Mitternacht im Einsatz, zahlreiche umgestürzte Bäume führten zu gesperrten Straßen, die nach und nach geräumt wurden. Im Villinger Stadtgebiet fielen Bäume auf Wege und Häuser: Am Riettor wurde ein Gebäude und in der Villinger Saarlandstraße ein Wohnhaus beschädigt. Am Klosterring fiel eine Fichte über den Brigachweg. Die Stadt sperrte den Spielplatz am Goetheplatz.

In den Waldgebieten um Villingen waren zwei Landesstraßen gesperrt, die vom städtischen Forstamt geräumt werden mussten: zwischen Villingen und Vöhrenbach sowie Mönchweiler war kein Durchkommen, berichtet der VS-Forstamtsleiter Tobias Kühn. 25 Mitarbeiter waren sofort im Einsatz, ein Vorteil sei es, dass das Forstamt in städtischer Hand sei und er sofort reagieren konnte. Absoluter Vorrang hat die Eigensicherung, im Wald herrscht aktuell Lebensgefahr. Zwei Vollernter kamen zum Einsatz. Für Kühn und seine Mitarbeiter drängte die Zeit, da gegen Montagabend bereits das nächste Sturmtief angekündigt war.

Bei Tannheim hatte eine Autofahrerin am Morgen Glück im Unglück. Sie wollte den Schleichweg über den Zindelstein in das Bregtal nutzen, dort stürmte es aber besonders stark. Fallende Bäume demolierten ihren Golf völlig. Eine herbeigerufener Rot-Kreuz-Wagen brachte die Frau vorsorglich ins Krankenhaus, erklärt Polizeisprecherin Sandra Kratzer auf Anfrage. Zusätzlich half die Tannheimer Feuerwehr, die sich bereits den Weg frei sägen musste.

Derzeit ist es lebensgefährlich, den Wald zu betreten, wie Profi Roland Brauner, der stellvertretende Leiter des Forstamts erklärt. | Bild: Hahne, Jochen

Bei Nordstetten stürzten außerdem gegen 4.30 Uhr zwei Bäume auf die Straße nach Kappel und trafen den vorbeifahrenden Fiat eines 62-jährigen Mannes. Der Autofahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug muss jedoch abgeschleppt werden. Auch hier blieb die Straße zunächst gesperrt.

Zwischen Tannheim und der Ruine Zindelstein verunglückt eine Autofahrerin. Sie kommt glimpflich davon und wird vorsorglich ins Klinikum gebracht. | Bild: Wilhelm Bartler

Im Einsatz befand sich außerdem alle VS-Feuerwehrabteilungen mit 80 Kräften. Sie hatte sich bereits am Sonntag ab 16 Uhr in einem Führungs- und Lagezentrum auf die Unwetterlage vorbereitet. Bis 8 Uhr wurde die Feuerwehr bereits zu 30 Einsatzstellen gerufen. Die Helfer sicherten blockierte Straßen ab, befreiten eingeschlossene Personen aus Autos und sicherten zum Beispiel beschädigte Gebäude.

Eine Fichte fällt auf den Weg an der Brigach bei Villingen. Verletzt wird niemand. | Bild: Hahne, Jochen

Aus Sicherheitsgründen wurden außerdem die Friedhöfe in VS gesperrt, für Montag terminierte Bestattungen mussten abgesagt werden, meldete die Stadtsprecherin. Während am Montag städtische Schulen und Kindertageseinrichtungen zu blieben oder nur mit einer Notbesetzung antraten, nehmen sie am heutigen Dienstag, 11. Februar, wieder den regulären Betrieb auf. Da aber trotzdem mit starken Winden zu rechnen ist, sei weiter erhöhte Vorsicht geboten. Es liege in der eigenen Abwägung der Eltern, ob sie ihre Kinder in die Einrichtungen gehen lassen. Falls nicht, müssten die Kinder abgemeldet werden, erklärt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Vor dem Riettor ist ein riesiger Baum auf das Haus in der Rietstraße 2 gefallen, in diesem Haus ist das Café am Riettor untergebracht. | Bild: Hahne, Jochen