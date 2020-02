von Rüdiger Fein

Für die Eltern von Grundschul-Kindern ist es eine immens wichtige Entscheidung, auf welche weiterführende Schule ihr Kind geht. Eine gute Möglichkeit, sich umfassend zu informieren über die individuellen Angebote der Schulen bieten die Tage der offenen Tür: Das Gymnasium am Romäusring und das Gymnasium am Hoptbühl hatten am Samstag Eltern und Schüler eingeladen, allerdings zeitversetzt. So konnten Interessenten ganz in Ruhe beide Schulen besichtigen und sich vor Ort ein Bild machen.

Die Entscheidung ist sicher keine einfache, bieten doch beide Schulen zeitgemäße und zukunftsorientierte Lerninhalte an. Während das Gymnasium am Romäusring (GaR) aktuell einen ersten Preis beim Wettbewerb „Jugend forscht„ vorweisen kann, freut sich das Hoptbühlgymnasium über das soeben frisch beantragte Profilfach IMP (Informatik, Mathe, Physik), dass ab der achten Klasse gezielte Schwerpunktstunden bietet und der Schule als ein Alleinstellungsmerkmal dient. Den ersten Preis für das GaR gab es für die Darstellung, wie ein Touchpad funktioniert und den Eigenbau eines solchen Gerätes.

Sportlich unterwegs sind die Schüleinnen des Gymnasium am Hoptbühl hier mit ihren selbst choreografieren Tänzen.

Auch die weiteren Angebote der beiden Gymnasien machen die Wahl nicht einfacher. „Unsere Schüler sollen lernen, das eigene Leben zu gestalten, soziale Bindungen aufbauen und pflegen, um sich in der Gesellschaft zurechtfinden zu können“, erläutert Schulleiter Jochen Von der Hardt Ziele des Gymnasiums am Romäusring. Dies sei eines der wichtigen Ziele, das man sich auf die Fahnen geschrieben hat. Das GaR bietet ein ausgeprägtes Sportprofil und neugestaltete und mit moderner Technik ausgestattete Räume für die naturwissenschaftlichen Fächer.

Eine offene Turnhalle, in der Sport und Bewegung jederzeit möglich ist und profilierte Lehrer in den Naturwissenschaften, sind die weiteren Merkmale des traditionsreichen Gymnasiums am Romäusring. Am Ende der Orientierungsphase gibt es einen Neustart und alle Klassen werden umgebildet. Laut Von der Hardt gehe es bei den Profilfächern Sport und Gesellschaft um mehr, als reine sportliche Betätigung.

Mit Feuereifer waren die Schüler dabei, kleine Experimente im Chemielabor des Gymnasiums am Hoptbühl durchzuführen.

Sport ist auch am Gymnasium am Hoptbühl ein wichtiges Thema: Dies zeigten die Mädchen der Klassenstufe 7 in der Aula des Gymnasiums. Als eine Einheit des Sportunterrichts zeigten die Schülerinnen selbst choreografierte Tänze. Das Ziel des Hoptbühl-Gymnasiums sei es, Schülern das gemeinsame Lernen nahe zu bringen und jedes Kind auf seinem schulischen Weg intensiv zu begleiten, erklärt Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer.

So gebe es in den fünften Klassen Unterrichtsstunden, in denen ständig zwei Lehrer in der Klasse anwesend sind, es gibt Hilfe bei der Eingewöhnung in die Kernfächer und als offene Ganztagsschule bietet das Hoptbühl auch Hausaufgabenbetreuung an. Anti-Mobbingtraining, Medienkompetenz und gemeinschaftsfördernde Projekte sind weiteren Stichworte, mit denen das Gymnasium am Hoptbühl wirbt.

„Wenn es zischt und kracht“ dann ist es entweder Chemie oder Physik wie hier im Chemielabor des Gymnasium am Hoptbühl.