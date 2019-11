VS-Pfaffenweiler vor 3 Stunden

Das große Pokern um ein neues Baugebiet für Pfaffenweiler

Das neue Gebiet Käsäcker könnte das Baugebiet Gassenäcker rechts überholen, wenn es zu keiner Einigung mit der Grundstückseigentümerin kommt. So oder so: Der Ortschaftsrat will endlich Bau-Sicherheit.