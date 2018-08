Ob als Ausklang einer arbeitsreichen und hektischen Arbeitswoche, als Einstimmung auf das Wochenende oder einfach zum Genießen – die evangelische Kirchengemeinde Villingen lädt an allen fünf Freitagen im August zu den Sommernachtsmusiken in die Johanneskirche in Villingen ein. Zum Auftakt gab es einen Leckerbissen für die Ohren mit einem Orgelkonzert für vier Hände und vier Füße.

In einem blieb der Konzertabend hinter den Erwartungen der Besucher zurück. Wer darauf hoffte, in der kühlen Kirche der Sommerhitze entgehen zu können, musste ernüchternd feststellen, dass die Hitze längst auch Einzug in das Kirchengemäuer gehalten hat. "Ich kann sie beruhigen, oben an der Orgel ist es noch heißer", schmunzelte Bezirkskantor Marius Mack bei der Begrüßung der rund 150 Besucher. Was veranlasste die Zuhörer dazu, statt sommerlichen Alternativen wie Eisdiele oder Biergarten sich einem Orgelkonzert hinzugeben? "Ich habe tatsächlich gehofft, dass es hier etwas kühler ist. Aber natürlich interessiere ich mich auch für die Musik", sagte Roswitha Dettweiler aus VS-Villingen. Für Bernhard Fiehn aus Pfaffenweiler stand die Musik absolut im Vordergrund. "Ich komme regelmäßig hierher, wenn Konzerte stattfinden." Dass das Konzert für vier Hände und vier Füße durchaus auch eine musikalische Rarität ist, für das es sich lohnte, weite Anreisen in Kauf zu nehmen, zeigte Jonas Mack. Der Bruder des Bezirkskantors reiste extra auch Karlsruhe an, um dem musikalischen Genuss beizuwohnen.

Rund 150 Zuhörer genießen an diesem Villinger Sommerabend anspruchsvolle Musik. | Bild: Sprich, Roland

Gemeinsam mit Kirchenmusikerin Lisa Hummel sorgte Marius Mack in der Tat für ein außergewöhnliches Hörerlebnis. Mit Stücken, die sowohl für vier Hände und vier Füße geschrieben wurden, so etwa die Orgelsonate d-Moll von Gustav Merkel, als auch mit eigenen Bearbeitungen der beiden Organisten sorgte das Orgelduo für eine entspannte und entspannende Stunde der etwas anderen Kirchenmusik. "Ich freue mich und habe richtig Lust", konnte es Lisa Hummel kaum erwarten, die Orgel ertönen zu lassen.

Die aufmerksamen Besucher konnten die hohe Spielfreude von Marius Mack und Lisa Hummel nicht nur hören, sondern auch sehen. Per Videoübertragung wurde das Geschehen am Orgelspieltisch auf eine Leinwand übertragen. Die Zuhörer konnten so hautnah miterleben, wie die Organisten mit vier Händen und 20 Fingern die Manuale bearbeiteten und die Register zogen.

Zu den eigenen Bearbeitungen, die an dem Abend erklangen, zählten zwei Sätze aus der Peer Gynt Suite von Edvard Grieg und der Libertango von Astor Piazolla, beide Werke sorgten für völlig neue Hörerlebnisse, die in Ravels Bolero einen krönenden Abschluss fanden und über die beim anschließenden erfrischenden Sektempfang angeregt diskutiert wurde.

Die Zuhörer können das Orgelkonzert nicht nur hören,sondern auch sehen. Per Videoübertragung wird das Tun der beiden Organisten im Kirchenraum gezeigt. | Bild: Sprich, Roland

Weitere Termine An den verbleibenden vier Freitagen im August präsentiert die evangelische Kirchengemeinde weitere musikalische Besonderheiten. Am Freitag, 10. August, gibt es ein Barockkonzert "Die liebenden Geister" mit dem Ensemble "del concertar". Am Freitag, 17. August, erklingen mit "Die Erkenntnis der Liebe" jazzige Klänge. Am 24. August servieren "Herrengedeck" Vokalmusik von Klassik bis Pop. Der Abschluss der diesjährigen Sommernachtsmusiken ist am 31. August ein Konzert für Orgel und Klarinette mit Markus Färber (Klarinette) und Peter Hastedt (Orgel). Beginn der Konzerte ist jeweils um 21 Uhr in der Johanneskirche in der Gerberstraße. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten. (spr)

