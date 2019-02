von Marga Schubert

VS-Villingen – Schon an der Eingangstür ist fröhliches Lachen zu hören. Im Nebenzimmer des Cafés am Riettor ist ein freudiges Wiedersehen im Gange, freuen sich mehr als zehn der „Villinger Maidle“, die sich auf einem alten Klassenbild der früheren „Maidleschuel“, der Klosterringschule, das im SÜDKURIER veröffentlicht wurde, erkannten. Es waren noch eine ganze Reihe mehr, die sich auf den Aufruf von Monika Hassmann, eventuell ein Klassentreffen zustande zu bringen, bei ihr gemeldet haben. Monika Hassmann hatte spontan fast alle der abgebildeten Maidle namentlich erkannt. Doch nicht alle hatten natürlich sofort Zeit, sich zu einem ersten Kennenlernen zu treffen. Das soll sich aber ändern, sind sich alle einig.

Die Damen, die als kleine Villinger Maidle gemeinsam die Schulbank gedrückt haben, wollen sich nicht mehr aus den Augen verlieren. Monika Hassmann freut sich riesig, hat es doch bisher weder zu einem 60., noch zum 65. Jahrgangstreffen geklappt. Immer sei es bei „Me sott sich emol treffe“ geblieben. Jetzt sollen Taten folgen, versprechen alle im Café am Riettor beim ersten Kennenlern-Treffen, bei dem zahlreiche Ausschnitte des Klassenfotos aus dem SÜDKURIER als Hilfe des Wiedererkennens auf dem Tisch liegen.

Ein fröhlicher Nachmittag – und Gottseidank kein Samstag, so lachen alle. Denn immer samstags mussten die Maidle damals bei ihrer Lehrerin Fräulein Dold immer beide Hände zur Kontrolle auf den Tisch legen: Hände gewaschen, Fingernägel sauber – dann konnte das Wochenende ohne Strafe beginnen. Doch das war nur eine der zahlreichen Erinnerungen, die fröhliche Lachsalven auslösten.

Bereits zu Hause hatte das alte Klassenfoto im SÜDKURIER so manche Villingerin zum Nachdenken angeregt: „Ich könnte ja mal im alten Poesiealbum nachschauen – oder in der Schublade mit alten Bildern…“. Erinnerungen an unbeschwerte Kindertage sind doch einfach etwas Schönes.

Und letztlich waren es wiederum Erinnerungen, die auch den SÜDKURIER dazu veranlassten, dieses alte Klassenfoto zu veröffentlichen. Es waren die Erinnerungen von Doris Feld, als im vergangenen Jahr das Buch „1200 Jahre Villingen-Schwenningen“ im SÜDKURIER-Verlag erschien, sie darin die Geschichte des Klosters St. Ursula entdeckte und sich über das Bild von Schwester Roswitha, der späteren Superiorin des Klosters und ihre damalige Natur- und Heimatkundelehrerin, freute. Schnell waren die Erinnerungen da und die alten Schulhefte und Fotos von damals auf dem Dachboden herausgekramt. Ja, und dann nahm die Geschichte ihren Lauf. Und da der SÜDKURIER gerne Erinnerungen an vergangene Zeiten weckt, frühere Geschehnisse nicht in der der Vergessenheit verschwinden lassen will, folgten weitere Veröffentlichungen – und nun als Krönung das erste Treffen der damaligen kleinen Villinger Maidle. Keine Frage, das nächste Treffen wird bald folgen – ein Termin im Mai ist bereits anvisiert.

