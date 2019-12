Als Jürgen Roth am 1. Januar beim Neujahrsschießen des Historischen Grenadiercorps seinen ersten Termin absolvierte, dann hätten ihn die vielen Besucher, die ihn mit einem Händedruck begrüßten, mit „Herr Oberbürgermeister als Amtsverweser“ anreden müssen. Das tat natürlich kein Mensch, aber dennoch dauerte es bis zum 30. Oktober, bis Roth die Zeit des Amtsverwesens hinter sich lassen konnte.

Das hat Jürgen Roth (links) im Wahlkampf immer wieder versprochen und als neuer Oberbürgermeister geht er schnell an die Aufgabe heran: Er lässt die maroden VS-Straßen instand setzen, auf die schnellste Weise geht das mit einem Dünnschichtasphaltverfahren, das auch in Villingen-Schwenningen zum Einsatz kommt. Hier sitzt er im Mai bei einem Pressetermin mit dem Amtsleiter für Straßenbau auf einer Spezialmaschine. | Bild: Fröhlich, Jens

Dann hatte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim die Wahlanfechtung der chancenlosen Dauerkandidatin Fridi Miller, die in Villingen-Schwenningen lediglich auf 0,2 Prozent der Stimmen gekommen war, endgültig abgewiesen.

Villingen-Schwenningen Dünnschicht-Asphalt: Mehrheit im Rat stärkt Roth den Rücken Das könnte Sie auch interessieren

Roth, der wegen des Klagemarathons bis Ende Oktober kein Stimmrecht im Gemeinderat hatte, ging an seine Aufgabe voller Elan. Was sagt er denn selbst dazu? „Das erste Jahr meiner Amtszeit als Oberbürgermeister dieser wunderbaren Stadt verging wie im Fluge“, berichtet er.

„Jeder einzelne Tag im Dienste der Stadt war durch viele schöne Momente geprägt.“ Vor allem der Kontakt zu den Menschen mache dieses erste Jahr aber zu etwas ganz Besonderem. „Für den großen Rückhalt und das gute Miteinander möchte ich mich herzlich bedanken“, betont er gegenüber dem SÜDKURIER.

Sein Blick gehe jeden Tag nach vorn und dort sehe er zahlreiche Herausforderungen für das Oberzentrum, „die ich anpacken möchte“. Es sei ihm wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger schnell erkennen können, dass Versprechungen in Taten übergehen. Erste Maßnahmen, wie zum Beispiel die Instandsetzung vieler Straßen, seien bereits umgesetzt und in Gange. Und es wird noch vieles folgen, „darauf freue ich mich“.

Villingen-Schwenningen Geheime Rats-Klausur: Neue Ideen zur Verwaltungs-Zukunft Das könnte Sie auch interessieren

Eines seiner wichtigsten Ziele, die in seinem Wahlkampf immer wieder an ihn herangetragene Forderung, die Straßen schleunigst auf Vordermann zu bringen, ging er im Eiltempo an. Zum Einsatz kam das Dünnschichtasphaltverfahren, wie in der Peterzeller Straße in Villingen oder in der Walter-Rathenau-Straße in Schwenningen.

Auf diese Weise wird in Rekordgeschwindigkeit ein Bitumen-Mineralgemisch auf die Fahrbahnoberfläche aufgebracht. Seine Hingabe brachte ihm im Laufe des Jahres den Spitznamen „Asphalt-Cowboy“ ein sowie das Lob vieler Bürger, aber auch harsche Kritik einiger Gemeinderäte: Grüne, FDP und SPD wandten sich an das Regierungspräsidium, weil sie davon ausgingen, dass bei der Vergabe der Gemeinderat übergangen wurde.

Dabei prangerten sie nicht das Ziel, die Erneuerung maroder Straßen, sondern das Verfahren an.