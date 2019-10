Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Das alte Kasernen- und das Saba-Gelände vor großem Umbruch

Auch der Baukonzern Ten Brinke will 2020 auf dem Kasernengelände mit Erschließungsstraßen an den Start gehen. Die alten Saba-Gebäude werden abgerissen. Das Saba-Areal wird wohl mittelfristig ebenfalls ein Wohngebiet werden. Überraschung: Der Technologiepark VS am Krebsgraben ist verkauft worden