Schulsanierung, Stadtentwicklung, Ausweisung von Gewerbeflächen, Verbesserung der Wohnsituation und Vereinsförderung – nachdem Gaetano Cristilli bereits Anfang Juni der erste war, der offen zu einer Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters von Villingen-Schwenningen stand, stellte er jetzt seine Ziele vor.

Beim Pressegespräch in den Räumen seines Fitnessstudios G1 im Gewebegebiet Ifängle präsentiert sich Gaetano Cristilli als „Mann der Taten“. „Geht nicht, gibt es nicht“ und „da muss Tempo rein“, untermauert er seine Aussagen, etwa wenn es darum geht, wie er als VS-Oberbürgermeister Gewerbeflächen schaffen will, die bereits heute Mangelware sind. „Lösungen finden und versuchen, die Wünsche der Unternehmen zu erfüllen“, dies sei für ihn Ansporn.

Villingen-Schwenningen Gaetano Cristilli will Oberbürgermeister werden Lesen Sie auch

Dass er kein Mann der Verwaltung ist, merkt man schnell. Er packt die Themen unbedarft an. Wenn eine Firma eine Gewerbefläche sucht, muss man nach einer Möglichkeit suchen, sie zu schaffen. „Es gibt genügend Fläche in Villingen-Schwenningen.“

Kommunalpolitisch bisher ein unbeschriebenes Blatt

Zwar treibt ihn die Idee, eines Tages Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen zu werden, wie er sagt bereits seit seinem 17. Lebensjahr um. Kommunalpolitisch engagiert hat sich Gaetano Cristilli bislang aber nie. „Es kam immer was dazwischen. Entweder ich war zu jung, oder habe eine Familie gegründet oder der Beruf hat mich gefordert.“ Jetzt sei der richtige Zeitpunkt gekommen, um es zu versuchen, wie ihm sein Bauchgefühl verrate.

Zurück zu den Zielen, die Gaetano Cristilli als Oberbürgermeister anpacken will. Die Schulsanierung nennt er dabei als eines der wichtigsten Vorhaben. „Und zwar nicht nur die Gebäude, sondern auch die Ausstattung. Kinder sind unsere Zukunft und je wohler sie sich fühlen, desto mehr sind sie bereit, Leistung zu erbringen“, sagt Cristilli, der bis vor kurzem Geschäftsführer des Villinger Fußballvereins FC 08 war.

Beim Thema Schule will er schnellstmöglich eine Prioritätenliste erstellen

Als Beispiel nannte er die Realschule am Deutenberg, wo er einst selbst Schüler war und die er kürzlich bei der Entlassfeier seines Sohnes wieder besucht hatte. Dort musste er feststellen, „dass sich dort seit mehr als 30 Jahren nichts verändert hat.“ Als OB wolle er schnellstmöglich eine Prioritätenliste erstellen, welche Schule welchen Bedarf habe.

In dem Zusammenhang nannte er auch die Festigung der Doppelstadt als Hochschulstandort als ein weiteres Ziel. „Die Studierenden brauchen Wohnungen, sie kaufen hier ein, gehen aus und sind somit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.“ Auch das Thema Kindergärten wolle er angehen. „Jedes Kind muss einen Kindergartenplatz haben.“

Auch das Thema Straßensanierung steht bei Cristilli weit oben auf seiner Prioritätenliste, ebenso wie das interkommunale Stadtentwicklungskonzept ISEK. Eines der 18 Themenfelder zu favorisieren, falle ihm dabei schwer. „Alle Projekte greifen ineinander und alle sind gleichermaßen wichtig.“

Bei der Frage nach der Finanzierung will Cristilli schauen, wo Ressourcen geschont und Einsparungen getätigt werden können. Dabei könne er sich eine Zusammenlegung der städtischen Verwaltung etwa auf dem Mangin-Gelände vorstellen und die so freigewordenen Flächen als günstigen Wohnraum verwenden. Hier müssten Konzepte mit privaten Unternehmen und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft erarbeitet werden. Auch in den Ortschaften, in denen er regelmäßige Bürgersprechstunden anbieten wolle, müsse geschaut werden, „wo es sinnvoll ist, Ressourcen zusammenzulegen.“

Wie Gaetano Cristilli sagt, wird er derzeit noch von keiner Partei unterstützt. „Ich habe Gespräche mit der FDP geführt und wurde zu einem weiteren Treffen, dieses Mal mit den Mitgliedern, eingeladen.“ Auch zu den Freien Wählern habe er Kontakt. Parteilich binden will er sich nicht. „Ich möchte ein Oberbürgermeister für alle sein und Entscheidungen zum Wohl der Stadt treffen, ohne Parteizwang.“

Für den Fall eines Wahlsieges hat Gaetano Cristilli bereits vorgesorgt. Sein Fitnessstudio werde dann von seiner Frau Carmen und seinem Neffen fortgeführt.

Zur Person Gaetano Cristilli hat sechs Wochen nach Bekanntgabe seiner Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters von Villingen-Schwenningen jetzt auch seine Ziele vorgestellt. Bild: Roland Sprich Gaetano Cristlii ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Seine Frau Carmen hat ebenfalls zwei erwachsene Söhne. Cristilli ist gelernter Speditions- und Versicherungskaufmann und betreibt seit vielen Jahren ein Fitnessstudio in VS-Villingen. Bis Ende Juni war er auch Geschäftsführer des Fußballvereins FC 08. (spr)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein