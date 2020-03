Seit Wochen versetzten Einbrecher die Doppelstadt in Angst und Schrecken. Dies wollen die Bürger im Villinger Kurgebiet nun nicht mehr hinnehmen und machen mobil gegen die Kriminellen. Auf Initiative von Anwohner Rudolf Reim trafen sich rund 50 Bewohner aus dem Kurgebiet, um darüber zu beraten, wie das Viertel sicherer und Einbrechern das Leben so schwer wie möglich gemacht werden kann. Ihre Waffe gegen die Kriminalität in ihrem Zuhause: „Wir schauen hier jetzt ganz genau hin“, waren sich die Anwohner einig.

Die Verunsicherung mancher Bürger war deutlich zu spüren. „Man hat das Gefühl, man kann gar nicht mehr weg“, formulierte eine Anwohnerin ihre Ängste, das Haus zu verlassen. Die Idee, ein solches Bürgertreffen zu organisieren, befürworteten die Anwesenden uneingeschränkt.

„Man sollte seine Nachbarn kennen“

Über eines waren sich die Beteiligten bei dem Gedankenaustausch durchaus im Klaren. „Einen hundertprozentigen Schutz vor Einbrechern wird es nicht geben.“ Doch man wolle alles versuchen, das Kurgebiet für die Verbrecher so unattraktiv wie möglich zu machen. Die technische Sicherheitsausstattung der Häuser sei das Eine. Eine der wichtigsten Grundregeln darüber hinaus lautet jedoch: „Man sollte seine Nachbarn kennen.“ Dies sei manchmal wirksamer als so manche Alarmanlage.

Rudolf Reim, selbst Anwohner im Kurgebiet, hat die Bürgerzusammenkunft initiiert. Seine Nachbarn zu kennen sei ein wichtiger Schrittt, um mögliche Einbrüche in der Nachbarschaft zu verhindern. | Bild: Sprich, Roland

Initiator Rudolf Reim wurde selbst noch nicht Opfer eines Einbruchs. Andere Bewohner dagegen schon. Es sei ein einschneidendes Erlebnis, auch wenn der Einbruch bereits Jahre oder Jahrzehnte zurück liegt, wie Schilderungen von Betroffenen deutlich machten. Eine Anwohnerin sprach von der „Wut auf diese Idioten.“

Im offenen Gedankenaustausch schlugen die Anwohner vor, sich beispielsweise per WhatsApp-Dienst miteinander zu vernetzen, um sich zeitnah untereinander über verdächtige Wahrnehmungen von Personen und Fahrzeugen auszutauschen. Auch abendliche ausgedehnte Spaziergänge, Kontrollfahrten oder Fahrradpatrouillen auch und vor allem durch die Nebenstraßen wurden angedacht, auch um die sonst oft ziemlich leeren Straßen im Kurgebiet in den Abendstunden zu beleben. So solle „Beobachtungsdruck“ aufgebaut werden. „Es ist schließlich kein Problem, abends beim Nachhausekommen auch noch kurz durch die anderen Straßen zu fahren und die Augen offen zu halten“, so eine Bewohnerin.

Durch die Einbrüche in der Vergangenheit ist der Großteil der Anwohner im Kurviertel ohnehin bereits besonders wachsam. „Teilweise laufen schon sehr merkwürdige Gestalten hier herum“, fasste ein Bewohner zusammen. Er habe schon mehrfach die Polizei über verdächtige Personen informiert sowie Fahrzeuge, die offensichtlich nicht ins Kurviertel gehören, fotografiert und die Kennzeichen ebenfalls an die Polizei zur Überprüfung übermittelt hat. Manche Bewohner haben hier auch bereits Personen angesprochen, die sich „seltsam“ verhalten haben.

Schilder zeigen: Hier passen die Bürger auf

Um nach außen hin zu signalisieren, dass im Kurviertel die Nachbarn ein wachsames Auge haben, wurde zudem beschlossen, entsprechende Hinweisschilder an den Privatgrundstücken anzubringen.