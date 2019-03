Der Spitalfonds muss sich als Betreiber von Pflegehäusern gerade jetzt an seine Wurzeln erinnern. "Ziel des Spitalfonds Villingen ist es, älteren Menschen ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben in Eigenverantwortung zu ermöglichen, aber auch darauf hinzuwirken, dass eine bedarfsgerechte Unterstützung, Betreuung und Versorgung für ältere und pflegebedürftige Menschen bereitgestellt wird." Dieses Selbstbild speist sich aus der Historie der Einrichtung: Die Versorgung von armen und kranken Menschen, anders ausgedrückt: Selbstlose Hilfe geben, wenn sie gebraucht wird.

Diese wunderbare Institution unserer Stadt und all ihre Verantwortungsträger – vom Oberbürgemeister über den Geschäftsführer bis hin zu den als Stiftungsräten wirkenden Stadträten – sie sind jetzt gefordert. Im Sinne des Stiftungszwecks. Die gute Nachricht ist: Der Spitalfonds ist keine Kapitalgesellschaft sondern dazu da, ein soziales Gefüge in der Stadt sicherzustellen. Genau deshalb wird das Spittel in den Erbsenlachen auch maximal lange betrieben. Die eigentlich letzte Heimstätte einem alten Menschen wegzunehmen, das ist nur in Sondersituationen sinnvoll. Deshalb lohnt sich hier jeder Kampf. Eine Frage bleibt derzeit im Moment noch unbeantwortet: Wieso wurde dieses Thema von den Verantwortlichen nicht viel früher durchgeplant?