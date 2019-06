Villingen-Schwenningen – Wir sind ´mal kurz weg, heißt das Stück für das Villinger Sommertheater 2019. Die musikalische Komödie erzählt die Geschichte von vier Pilgern auf dem Jakobsweg. Premiere ist am 26. Juni auf dem Spiel- und Sportgelände der Grundschule Pfaffenweiler.

Im Sommertheater 2019 – „Wir sind ´mal kurz weg“ – spielen Benjamin Tisler, Oktay Enhas, Jörg Kluge und Sebastian Schnitzer (von links) unter der Regie von Verena Müller-Möck. Bild: Theater | Bild: Birgit Heinig

Regisseurin Verena Müller-Möck und der musikalische Leiter Sebastian Schnitzer sind guter Dinge. Im Ensemble der Schauspieler und Sänger Jörg Kluge, Sebastian Schnitzer, Benjamin Tisler und Oktay Enhas, ergänzt um die Musiker André Ernst, Jakob Fauser, Fabian Huger, Ingrid Kappeler-Kewes, Sebastian Klingele, Lukas Schröder, Martin Weber und Gary Wittner stimmt die Chemie und die Probearbeiten machen allen Spaß. Erstmals traf das gesamte Team jetzt am diesjährigen Spielort zusammen, bisher hatten die Schauspieler und die Musiker getrennt voneinander geprobt. Vom Ergebnis war die Regisseurin angetan, wenngleich sie noch „Luft nach oben“ sieht. Aber bis zum 26. Juni ist ja auch noch ein wenig Zeit bis die Tartanbahn des Schulsportplatzes an 18 Abenden zur Bühne für das Sommertheater 2019 wird.

Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit, denn nur, wenn es trocken bleibt, öffnet sich die Abendkasse. Etliche Vereine aus Pfaffenweiler – die Feuerwehr und der Fußballclub, die Landfrauen, die Katholische Jugend und der Judo-Club, der Schulförderverein, die Musik- und Trachtenkapelle, die Wolfbachrollis und der Tennisclub – haben sich zur Übernahme der Bewirtung bereiterklärt. Ab 19 Uhr, jeweils eine Stunde vor Spielbeginn ist das Theatergelände für das Publikum geöffnet und man kann sich bei einem Glas Wein und einem Snack auf einen unterhaltsamen Abend einstimmen.

Die Pilgergeschichte verspricht auf jeden Fall viel Spaß und viel Musik. Vier Männer, vier „Prachtexemplare“ ihres Geschlechts wie sie vom Charakter, ihrer Herkunft und ihres Alters kaum unterschiedlicher sein könnten, pilgern auf dem Jakobsweg und suchen – zunächst jeder noch für sich – den Sinn ihrer Existenz. Auf dem Weg nach Santiago de Compostella haben sie sich allerdings hoffnungslos verlaufen. Sie treffen sich in der „Pampa“ und müssen gezwungenermaßen eine Nacht gemeinsam verbringen. Die Hackordnung muss hergestellt, Vorräte geteilt und die Reviere abgesteckt werden. Am Lagerfeuer bröckeln die Fassaden vom cleveren Geschäftsmann, unwiderstehlichen Frauenheld, Lebenskünstler und Moralapostel, Urinstinkte und Hemmungen werden überwunden, es wird gelacht, gesungen, philosophiert, Ängste, Hoffnungen und Träume geteilt. Dabei geht es um Haarausfall, Ehefrauen und Geliebte, Ärger am Arbeitsplatz, Erektions-störungen und den Verfall schlechthin – also um ganz normale Krisen im Leben eines Mannes. Witzige und muntere, aber auch melancholische und nachdenkliche Momente folgen aufeinander und manchmal eben auch ein Lied. Die musikalische Palette ist dabei breit gestreut.

Einen Bühnenaufbau wird es diesmal nicht geben – das Ensemble spielt, singt und musiziert ebenerdig. Dafür werden einige der Sitzreihen für rund 300 Zuschauer höhergelegt, verspricht Produktionsleiter Richard Hehn. Den Bühnen- und Requisitenbau übernehmen Richard Hehn, Martin Möck, Eva Möck-Laufer und Hermann Schreiber, dem auch die Technik obliegt.