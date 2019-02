von Alexander Hämmerling

Etwa 400 Fasnet-Liebhaber in Partylaune gaben sich in der Weilersbacher Glöckenberghalle einem ausgelassenen Treiben beim Zunftball der Epfelschittler hin. Das Motto lautet diesmal "Traumschiff". Das Ambiente war folglich von knallroten Gummibooten, tanzende Matrosinnen und Südseeatmosphäre geprägt.

Zwölf Programmpunkte sah der Regieplan vor und große Animationskünstler sind bei den Epfelschittlern nicht vonnöten. Quasi automatisch ging das Publikum bei den interaktiven "Seenotrettungs-Übungen" zur Stimmungsaufhellung mit. "Rudern, schwimmen und tauchen", so die Kommandos der Epfelschittler an die Festgäste. Das Moderatorenteam Denise und Rosi Braun, ein Mutter-Tochter-Duo, hatte mit der Stimmungsmache in der Halle ein leichtes Spielchen.

Hinter den Kulissen herrscht ausgelassene Stimmung unter den Protagonisten der Epfelschittler. Ein Abstecher in das Taka-Tuka-Land steht an.

So legte das Traumschiff ab und machte mit seinen tanzenden Maschinisten und Matrosinnen an Bord an der Copacabana und an Südseeinseln Halt. Zwischendurch gab es ein paar humoristische Intermezzi mit Damenballett, Pantomimenspiel und einem von bösartigen Piraten entführten Kapitän im Taka-Tuka-Land. Kurzum, ein abenteuerlicher Rundumschlag für die Lachmuskeln des Publikums.

Beste Stimmung unter den Gästen beim Zunftball in der Glöckenberghalle. Bei den Seenotrettungs-Übungen geht das Publikum voll mit.

Die scheidende Epfelschittler-Mama, Marion Bauer, überließ die Bühnenauftritte zu ihrem Abschied als Vorsitzende lieber den Jüngeren. 1995 als Gründungsmitglied der Epfelschittler bereits "an Bord", wird die langjährige Vorsitzende Bauer bei der Hauptversammlung im April ihr Amt abgeben. Zur Eröffnung und Schlussakt beglückte Bauer das Publikum bei ihrem letzten Zunftball als Vorsitzende mit einigen anspornenden Worten.

Traditionell wurde der Ball der Epfelschittler vom Fanfarenzug der Schwenninger Narrenzunft eröffnet, wobei Abordnungen befreundeter Narrenzünfte die Feier begleiteten. Zu ihnen gehörten aus Schwenningen die Sauerwasen-Hexen, die Bauchenberg-Hexen und die Wikinger, aus Villingen die Gägsnasen und die Warenbach-Hexen, die Gockel-Gilde Zollhaus und die Glaserzunft Herzogenweiler. Die After-Show-Party in Foyer und Halle leiteten musikalisch DJ Fazio und DJ Jonas K.

An Bord des Traumschiffs tanzen Maschinisten und auch Matrosinnen.

Insgesamt 86 Epfelschittler gestalteten das Programm des Zunftballs mit dem Titel "Traumschiff" und wurden dabei musikalisch von der Sackkapelle des Musikvereins Weilersbach unterstützt. Hinter den Kulissen war das Engagement ebenfalls groß: Es wirkten Micheal Reichenberger (Ton), Florian Hegele (Licht), Martin Braun (Funk, Vorhang, Kulisse), Marion Bauer (Kulisse), Mike Köhler (Video) und Stefan Stucke als Leiter der Sackkapelle des ansässigen Musikvereins mit.