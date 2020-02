von Rüdiger Fein

Bereits zum sechsten Mal findet derzeit am Villinger Gymnasium am Romäusring ein Ausbildungsgang zum Fußball-Junior-Coach statt. Acht Schülerinnen und zehn Schüler aus der Region, alle im Alter von 15 bis 16 Jahren, deren Leidenschaft dem Fußball gehört, bekommen in einer 40-stündigen, kostenlosen Ausbildung das notwendige Wissen vermittelt, das man zum Einstieg in eine eventuelle Trainerausbildung benötigt.

Freude an der Arbeit mit Kindern

Ganz besonders viel Wert wird hierbei auf die Persönlichkeitsentwicklung der künftigen Trainer gelegt und alle bringen idealerweise die Freude an der Arbeit mit Kindern mit sich. Das setzt eine hohe Sozialkompetenz voraus. Bewerben durften sich Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet, allerdings meldeten sich lediglich zwei Lehrgangsteilnehmer an, die von anderen Schulen kommen. Dass die meisten Teilnehmer Schüler des Romäusgymnasiums sind, unterstreicht die Sportkompetenz, die man an der Villinger Traditionsschule pflegt.

Offizielles Zertifikat am Ende

Tobias Hummler, Abteilungsleiter am Gymnasium am Romäusring und Mitglied beim Südbadischen Fußball-Verband (DFB Elite-Jugend-Lizenz), gestaltet gemeinsam mit Armin Stoll, der eine A-Lizenz besitzt, die Ausbildung der künftigen Trainer oder Betreuer. Alle erhalten nach einer bestandenen Lehrprobe am Ende der Ausbildung ein offizielles Zertifikat. Ziel des von DFB und der Commerzbank geförderten Lehrgangs ist die Sicherung des Trainerbestandes und die Motivation der Jugendlichen, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Fußbälle für die Schule

Zum Start am Gymnasium am Romäusring übergab Florin Morgenstern von der Commerzbank-Filiale Villingen-Schwenningen den 18 Schülerinnen und Schülern je eine Trainermappe sowie fünf Fußbälle an die Schule für die praktische Ausbildung. Morgenstern ist DFB-Junior-Coach-Pate für die Schule und steht den Nachwuchstrainern bei beruflichen und finanzwirtschaftlichen Fragen zur Seite: „Neben der Trainerlaufbahn unterstützen wir die Nachwuchstrainer auch bei der Vorbereitung auf das Berufsleben, beispielsweise mit Bewerbertrainings oder Schülerpraktika in unseren Filialen.“ Insgesamt sollen in den kommenden Jahren jährlich 4000 Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland direkt an ihren Schulen zu jungen Fußballtrainern ausgebildet werden.