VS-Villingen vor 1 Stunde

Das Rollmopstheater geht neue Wege – im Gasthaus „Engel“ und im Wohnwagen

Villingens ehemals kleinstes Theater ist künftig gar nicht mehr so klein: 100 statt bisher 30 Sitzplätze bieten Olaf Jungmann und sein Team im Gasthaus „Engel“ in Königsfeld-Neuhausen. Außerdem will der Pädagoge, Schauspieler und Theatermacher im nächsten Jahr mit einem 50er-Jahre-Wohnwagen namens Roll-Mops auf Theatertour gehen.