von SK

VS-Tannheim – In Tannheim wurde die fünfte Jahreszeit ausgerufen und das Osemali zum Leben erweckt. Im Fackelschein zogen die Osemali durch die Gemeinde und geleiteten die Osemalifigur zu ihrem Standort während der närrischen Tage auf dem Tannheimer Narrenbrunnen. Der aktuelle Narrenvater Axel Neugart richtete am Brunnen einige Worte an die Narren und Zuschauer und eröffnete somit die Fasnetsaison.

Am Brunnen hinten von links Jenni Münch und Nathalie Egle; vorne von links Simon Haigis, Leon Keller und Marlon Wallis. | Bild: Olaf Neugart

In diesem Jahr wurden mit Nathalie Egle und Jenni Münch auch zwei neue Hästräger in den Kreis der Osemali aufgenommen werden. Da die beiden bezeugten, dass sie den Geboten der Osemali Folge leisten wollen, wurden die beiden mit Tannheimer Brunnenwasser zu Osemali getauft. Natürlich durfte daraufhin am Brunnen auch das Osemali-Lied nicht fehlen. An diesem Samstag war besonders für den Narrensamen so einiges geboten. Nicht nur, dass die jungen Hästräger Simon Haigis, Marlon Wallis und Leon Keller ihre ersten Masken überreicht bekamen, auch durften die Mädchen der Mini- und Teeniegarde ihre neuen Uniformen zum ersten Mal präsentieren. Die hochwertigen neuen Gardeuniformen sind in Waldgrün und Weinrot gehalten und passen somit optimal zu Elferrat, Zunftgarde und Osemali.

Das Narrenpaar 2019: Michaela Baumer-Wallis und Axel Neugart. Bilder: Olaf Neugart | Bild: Olaf Neugart

Dann stand der wohl spannendste Teil des Abends auf dem Programm. Narrenvater Axel Neugart gab endlich bekannt, wer für die kommende Fasnet die Narrenmutter sein wird. Neugart beteuerte gegenüber dem Publikum, dass er natürlich keine Mühen scheue, seine perfekte Narrenmutter zu erschaffen. Nachdem er mit viel Krach und schwerem Gerät an seiner Narrenmutter bastelte, führte er letztendlich ein Osemali auf die Bühne, unter dessen Maske sich die neue Narrenmutter befinden sollte. Nachdem die Maske gelüftet wurde, war klar: Michaela Baumer-Wallis und Axel Neugart sind das Tannheimer Narrenpaar 2019. Diese Tatsache musste natürlich gefeiert werden, woraufhin das neue Narrenpaar mit Jung und Alt in der Festhalle anstieß und bis in die frühen Morgenstunden feierte.