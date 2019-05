von Gerhard Blessing

Dass in Herzogenweiler die Uhren mitunter anders gehen, hat sich im Amtsbezirk ja herumgesprochen, und so hat sich auch niemand gewundert, dass der 1. Mai im Dorf erst am Samstag angekommen ist. An diesem Tag nämlich machten sich die baumstarken „Holzköpfe“, wie sie von einem Zuschauer genannt wurden, auf die Socken, um das zweite offizielle Maibaumstellen auf dem Rathausplatz als Spektakel der besonderen Art über die Bühne zu bringen. Oberholzmacher Andreas Neininger erinnerte an den Baum im vergangenen Jahr, den Franz Neugart für 150 Euro ersteigert hatte – mit der Maßgabe, mit dem Holz das sogenannte „Kühlhaus“, das Vereinsheim der Glaserzunft, immer dann zu beheizen, wenn er gerade dort zu Gast war.

Bild: Gerhard Blessing

Als nächstes ging es um die Aufnahme von zwei neuen „Holzpicklern“ in den Saft- und Kraftclub. Dabei handelte es sich um Elias Neininger und Jörg Stockburger. Sie mussten unter den kritischen Augen des Publikums mit einer Spaltaxt ein mächtiges Erlenholz mit einem Schlag zerteilen.

Das „Fußvolk“ gibt sich die Ehre und schmückt den Baum mit bunten Bändern. | Bild: Gerhard Blessing

Dann galt es, den Baum samt dazugehörigem Kranz und Girlande aufzustellen, ohne großen Flurschaden anzurichten. Der Maibaum war wieder eine Spende des Spitalhofbauern Hansjörg Neininger und schlappe 15 Meter lang. Und weil Manneskraft allein nicht ausreichte, den schlanken Riesen auf sein dickes Ende zu setzen, wurde mittels eines Teleskopladers die Technik bemüht. Der „Lulatsch“ wurde festgezurrt und ab ging‘s mit Mann und Maus in wärmere Gefilde, eingerichtet in den Feuerwehrgaragen.