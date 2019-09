Herr Schwarz, warum sollte man sich den Stadtführungsmarathon nicht entgehen lassen?

Weil er die einmalige Chance bietet, in sehr komprimierter Zeit einen Überblick über einen Teil der Stadtführungen in Villingen und damit einen Einblick in die Stadtgeschichte und das Stadtbild zu bekommen. Der Marathon soll auch Lust darauf machen, die eine oder andere Führung in voller Länge zu besuchen, eine Art Appetithäppchen. Und das gibt es nur einmal, also sollte man es sich nicht entgehen lassen.

Gab es Rückmeldungen?

Ja, und zwar wirklich einen breit gefächerten Widerhall. Viele haben schon ihr Kommen angekündigt, allerdings nicht unbedingt nachts um 2 Uhr. Zwischen Mktternacht und 6 Uhr, das wird sehr spannend, was da passiert oder auch nicht passiert. ‚Ihr seid ja wahnsinnig‘ war auch eine Reaktion, allerdings im positiven Sinne gemeint. Und ab und an muss man auch etwas Wahnsinniges machen, damit man normal bleibt.

Worauf und worüber freuen Sie sich persönlich am meisten?

Vor allem freue ich mich darüber, dass wir alles organisiert bekommen haben.Wir wussten ja vorher nicht, ob das alles klappt. Ich freue mich auch sehr, dass die frisch gebackenen Stadtführer mit an Bord sind und dass es uns gelungen ist, die Bewirtung über 24 Stunden hinweg abzudecken. Es war zunächst nicht klar, ob wir es schaffen, auch nachts zwischen 0 und 6 Uhr etwas anzubieten. Aber es klappt, das hat das Team um Silke Richter organisiert. Wir haben mehrere, von Privatleuten gekochte Mitternachtssüppchen und es gibt auch Frühstück, worauf ich mich besonders freue, weil damit meine Schicht als Nachtwächter endet.

Sie hatten die Idee zum Führungsmarathon: Gunter Schwarz, Henry Greif und Klaus Richter (von links) | Bild: Foto Singer

Ganz persönlich freue ich mich auf meine Solo-Nachtwächterrunde um 2 Uhr und darauf, die ganze Nacht unterwegs zu sein – so wie es der Nachtwächter früher auch war. Dass das Wetter optimal zu werden verspricht, ist natürlich super. Außerdem freue ich mich sehr, dass Thomas Herzog-Singer uns wieder unterstützt. Er hat extra für uns eine Multimediashow mit den vier Türmen (siehe Infokasten) als Schwerpunkt zusammengestellt, diese wird im Spitalkeller, dem Basislager, in Endlosschleife laufen. Dort kann man dann essen, trinken, sich unterhalten und nebenbei die Multimediashow genießen.

Sie übernehmen die Schichten ab Mitternacht, teils auch alleine. Worin liegt für Sie der besondere Reiz, nachts als Stadtführer unterwegs zu sein?

Das ist ganz ähnlich wie an der Fasnet! Da erlebt man das Städtle auch anders und es herrscht eine ganz prickelnde Atmosphäre. Es kommt immer ganz darauf an, ob Sommer oder Winter, ob gutes Wetter oder Regen. Es herrscht eine Art konzentrative Stille, und auch die Stimmung der Teilnehmer sind anders als tagsüber. Oft hört man nur noch natürliche Geräusche. Und wenn jemand Geräusche macht, dann sind sie sehr laut, etwa sobald jemand mit harten Schuhsohlen über den Münsterplatz geht. Tagsüber wird das von anderen Lauten überlagert. Die Stimmung ist intensiv und teilweise geheimnisvoll. Ich hoffe sehr, dass es Leute gibt, die wirklich um 2 Uhr aufstehen und mitkommen.

Sind Sie aufgeregt?

Nö (lacht), ich hab genug anderes zu tun. Etwas kribbelig vielleicht, und ich frage mich, wie ich die Nacht durchhalte. Vielleicht sollte ich mich mal mit meinem Hausarzt darüber unterhalten, ob Vor-Schlafen etwas bringt. Die Vorfreude überwiegt aber eindeutig, und wie ich sehe und höre, ist es bei allen anderen Beteiligten genau so. Eine Stadtführung wird nie zur Routine, jede ist anders und man gibt immer sein Bestes. Immer überwiegt die Freude, dass man wieder einer Gruppe das Städtle vorstellen darf. Die Nervosität setzt bei mir immer erst kurz davor ein. Denn so eine coole Socke, dass ich gar nicht nervös wäre, bin ich dann auch wieder nicht.