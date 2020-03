285 junge Musiker haben am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Schramberg teilgenommen. Die 50 besten von ihnen, die es weiter zum Landeswettbewerb geschafft haben, werden am Sonntag, 8. März, ab 18 Uhr in der Neckarhalle ein Konzert geben.

Fünf Preisträger aus den Reihen der Musikakademie

Dabei haben die jungen Talente Gelegenheit, ihr Können einer breiten Öffentlichkeit bei der eintrittsfreien Veranstaltung zu zeigen. Es sind auch fünf Preisträger von der Musikakademie Villingen-Schwenningen dabei – allen voran Lena Majewski, die im Fach Klavier einen ersten Preis mit der höchsten Punktzahl erreicht hat. Für die 14-jährige Neuntklässlerin der St. Ursula Schulen hat sich „der harte Fleiß“ gelohnt.

So geht‘s weiter für die Preisträger

Auf dem Programm des Abschlusskonzerts stehen vorwiegend klassische Werke. Der 57. Regionalwettbewerb wurde jüngst zum vierten Mal in Schramberg von der Musikschule ausgerichtet. Die Schüler im Alter von fünf bis 20 Jahren waren in verschiedene Altersklassen eingeteilt. Es fanden Solowertungen für Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) sowie Gitarre (Pop) und Ensemblewertungen für Streicher, Bläser, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik statt. Für die ersten Preisträger des Regionalwettbewerbs geht es von 25. bis 29. März weiter beim Landeswettbewerb in Tuttlingen. Der Bundeswettbewerb von 28. Mai bis 4. Juni wird in Freiburg ausgetragen.