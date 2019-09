von Autorenzeile

VS-Villingen – Noch immer gibt es für das ehemalige Kasernengelände Lyautey (zuvor Richthofenkaserne) an der Kirnacher Straße keinen Bebauungsplan. Hier sollen, wie berichtet, mehrere hundert neue Wohnungen entstehen. Und noch immer blockiert die Obere Denkmalschutzbehörde in Freiburg die Pläne des Investors zur Sanierung der denkmalgeschützten Kasernen.

Ein Ende der Auseinandersetzung ist noch immer nicht in Sicht. Dessen ungeachtet will der Investor, die Deutsche Bauwert AG (DBA) aus Baden-Baden, im Oktober mit der Vermarktung der ersten Wohnungen beginnen, die im nördlichen Teil des 37 Hektar großen Areals in Richtung Saba-Gelände geplant sind: Dort sind als erster Bauabschnitt in vier würfelartigen Mehrfamilienhäuser insgesamt 80 Eigentumswohnungen geplant.

Von den Architekten der DBA werden die vier Mehrfamilienhäuser „City Cubes“ genannt, zu deutsch „Stadt-Würfel“. In jedem der Würfel sind Zwei-, Drei- sowie Vierzimmer-Wohnungen im Energiestandard KfW 55 geplant, berichtet Uwe Birk, der Geschäftsführer der DBA. Die Gesamtwohnfläche der Cubes beträgt 5200 Quadratmeter. Zu diesen Bocks gibt es eine Tiefgarage mit 120 Stellplätzen. Baubeginn soll, sofern es nicht Verzögerungen gibt, im ersten Quartal 2020 sein. Das letzte der vier Gebäude soll bis Ende 2021 fertigstellt werden. Parallel zum Baustart der „City Cubes“ will der Investor mit dem Bau des ersten Stadthauses an der Dattenbergstraße anfangen. Dort entsteht ein Neubau mit 20 staatlich geförderten Wohnungen (Sozialwohnungsbau).

Der weitere Zeitplan für die umfassende Wohnbebauung des Gebietes durch die DBA mit insgesamt schätzungsweise 630 Wohneinheiten steht noch in den Sternen. Das liegt zum einen an mehreren vom Investor initiierten kleineren Änderungen des Bebauungsplanes. Das Änderungsverfahren befindet sich derzeit im üblichen bürokratischen Durchlauf durch die zuständigen Behörden und der technischen Ämter der Stadt. „Das dauert und dauert“, berichtet Uwe Birk mit Verweis auf die hierzulande umfassende Bürokratie beim Planungsrecht. Er hofft, dass der Bebauungsplan bis Jahresende noch vom Gemeinderat beschlossen werden kann. Das ist die Voraussetzung für die Bebauung des Quartiers.

Die zweite Bremse ist nach wie vor das Landesdenkmalamt. Zankapfel ist seit Monaten die geplante Kernsanierung der denkmalgeschützten Kasernengebäude aus Kaisers Zeiten entlang der Kirnacher Straße. Darin sollen 150 moderne Eigentumswohnungen entstehen. Streit gibt es aber um die Dachgeschosswohnungen. Die Architekten haben für jede Wohnung unterm Dach eine balkonartige Öffnungen geplant, damit die künftigen Eigentümer diese als Freisitz nutzen können. Diese Dachöffnungen sind nicht an der Hauptfassade zur Kirnacher Straße geplant, sondern auf der Rückseite, wo sie kaum einer zu sehen bekommen.

Das Landesdenkmalamt hat diese Lösung laut Uwe Birk kompromisslos abgelehnt, ebenso zwei Alternativvorschläge. „Alles wurde vom Denkmalschutz als störend empfunden.“ Allenfalls auf Dachflächenfenster wollten sich die Denkmalschützer einlassen. Damit allein sind die Wohnungen nach Meinung des Investors aber kaum zu verkaufen. Birk setzt aber weiterhin auf Dialog mit dem Denkmalschutz, da insgesamt sieben Kasernengebäude denkmalgeschützt sind. Gleichzeitig aber läuft ein Dissensverfahren, weil die Untere Denkmalbehörde der Stadt die Pläne des Investors unterstützt, die obere Behörde in Freiburg diese ablehnt. Kommt es zu keiner Einigung, muss das Regierungspräsidium eine Entscheidung treffen. Birk hofft, dass es bald ein Ergebnis gibt. „So etwas haben wir noch nie erlebt“, klagt der Geschäftsführer. Die kompromisslose Haltung ist ihm unverständlich. „Villingen braucht ja dringend neue Wohnungen“, sagt er. Unterstützung findet die DBA bei der Stadt: OB Jürgen Roth hat inzwischen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut eingeschaltet.

Das Landesdenkmalamt sah diese Woche nicht imstande, der Öffentlichkeit ihren Standpunkt zu erläutern und verwies darauf, dass dies ein „laufendes Verfahren“ sei.