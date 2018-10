von SK

Eine tolle Aktion von umweltbewussten Einzelhändlern gegen zunehmenden Verpackungsmüll wurde jetzt in Villingen gestartet. Seit dieser Woche gibt es das „Brotsäckle“ aus Naturleinen, das den Kunden zum Kauf angeboten wird. Seit Dienstag bieten acht Einzelhändler das Säckle an 14 Stellen an.

Damit können umweltbewusster Kunde bereits beim Broteinkauf Müll vermeiden. Auch die Herstellung von Papiertüten benötigt schließlich enorme Energie, Rohstoffe und den Einsatz von Chemikalien. Das Besondere am „Brotsäckle“ ist, dass es aus reinem Naturleinen hergestellt ist und sich somit, noch zusätzlich, optimal zur Brotaufbewahrung eignet. Es ist schmutzabweisend, unempfindlich, atmungsaktiv und bakterienhemmend. Passend zum heimischen Dialekt ist es mit "`s Brotsäckle“ hochwertig bestickt. Durch seine Stabilität, so berichten die Initiatoren, eignet es sich ebenfalls hervorragend für den Gemüseeinkauf, sowie, vor seiner eigentlichen Bestimmung, als Mitbringsel, Nikolaussäckchen, Geschenkverpackung etwa für Bücher und vieles mehr. Es kostet 8,50 Euro.

Bild: Linda Hackenjos

Die Aktion wurde von Linda Hackenjos, Ernährungsberaterin aus Unterkirnach aus rein ideellen Gründen ins Leben gerufen. Die sehr positive Resonanz der Händler zeigte, dass diese gerne bereit sind, einen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Beteiligt an der Aktion sind folgende Einzelhandelsgeschäfte: Die Buchhaltestelle von Sabine Hauser in der Brunnenstraße, die Bäckerei Schmidt auf dem Wochenmarkt Villingen, die Bäckerei Hilsenbeck, das Reformhaus Vitalia,

das Reformhaus Schrempp (alle Villingen) sowie die Mühllehen-Mühle aus Buchenberg, der Natur- und Feinkost Hoppe aus St. Georgen, der

Untermühlbachhof Peterzell und der Mathislehof in Hinterzarten.

Es ist im übrigen nicht die erste Aktion in Villingen. Die Bäckerei Beha in der Kanzleigasse in Villingen hat nach dem Umbau den Kunden ebenfalls ein Brotsäcken aus Stoff an die Kunden als Werbegeschenk verteilt. Ein weiteres Zeichen gegen den ausufernden Verpackungs- und Plastikmüll.

