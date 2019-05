Sie ist etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel und künftig ständiger Begleiter von Polizeibeamten im Streifendienst. Gestern stellte das Polizeipräsidium Tuttlingen Körperkameras vor, die von der Polizei im Streifendienst getragen werden und zur Beweissicherung in prekären Situationen, insbesondere bei Gewalt gegen Polizeibeamte, Bild- und Tonaufnahmen erstellen können.

Achtung, jetzt wird es ernst. Wenn der deutlich sichtbare rote Kreis blinkt, ist die im Schulterbereich des Beamten befestigte Kamera eingeschaltet und zeichnet das Geschehen auf. | Bild: Sprich, Roland

Polizeipräsident Gerhard Regele wies beim Pressetermin auf die traurige Notwendigkeit der Bodycams hin. „Im Jahr 2018 gab es im Präsidiumsbereich 181 Gewalttaten gegen Polizeibeamte, davon 56 im Schwarzwald-Baar-Kreis und davon wiederum 38 in Villingen-Schwenningen. Dabei sind insgesamt 103 Polizeibeamte teilweise so schwer verletzt worden, dass sie vom Dienst ausgefallen sind.“ Das sichtbare Tragen der Körperkameras soll einerseits präventiv wirken, andererseits sollen die Aufnahmen zur Beweissicherung in einem Strafverfahren verwendet werden.

Deutlich weniger Gewalt

Baden-Württemberg ist nicht das erste Bundesland, in dem die Körperkameras eingesetzt werden. Wie Regel sagte, seien in anderen Bundesländern wie Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland bereits sehr gute Erfahrungen damit gemacht worden. Es habe sich gezeigt, dass allein das Tragen beziehungsweise die Ankündigung, Aufnahmen zu erstellen, Wirkung gezeigt hätten und das Gewaltpotenzial gegenüber den Beamten deutlich zurück ging.

Der Polizeipräsident wies ebenso darauf hin, dass der Einsatz der Bodycams in punkto Datenschutz nicht unumstritten ist. Er beruhigt jedoch die Bürger. „Die Daten sind im Besitz der Polizei, diese werden keinesfalls nach außen gelangen.“ Wird eine Aufnahme im Nachhinein als nicht relevant eingestuft, werden die Daten nach 28 Tagen automatisch und unwiderruflich gelöscht. Werden die Daten als Beweismittel benötigt, gehen sie an die Staatsanwaltschaft. Zudem sollen die aufgezeichneten Daten nicht manipulierbar sein. „Da kann man nichts rausschneiden oder hinzufügen.“

Nur an öffentlich zugänglichen Orten

Sven Reuter, Leiter des Einsatztrainings, erläuterte die rechtliche Seite, die den Einsatz einer Bodycam rechtfertigt. Demnach dürfen Aufnahmen derzeit nur an öffentlich zugänglichen Orten gemacht werden. In Wohnungen, die als schützenswerter Raum gelten, dürfen keine Aufnahmen gemacht werden. Auch andere Örtlichkeiten wie etwa Betriebsräume sind derzeit ausgeschlossen. Bevor ein Beamter eine Aufzeichnung startet, muss er dies mitteilen. Danach gibt es zwei Möglichkeiten. Der Beamte kann zunächst ein so genanntes Pre-Recording starten.

Dabei wird eine Aufnahme gestartet, die nach 60 Sekunden automatisch überschrieben und nach Beendigung der Aufnahme nicht gespeichert wird. „In vielen Fällen hilft diese so genannte letzte Warnung, dass sich das polizeiliche Gegenüber besinnt“, so die Erfahrung aus Ländern, wo die Kameras bereits im Einsatz sind. Lässt sich der Übeltäter jedoch nicht abschrecken oder besteht Gefahr für Leib und Leben, etwa bei einer Körperverletzung, wird eine Aufnahme gestartet, die dann gespeichert und später ausgewertet wird.

Kameras sind Pflicht

Ab Mittwoch, 29. Mai, kommen die Bodycams bei allen 14 Polizeirevieren des Präsidiumsbereichs zum Einsatz. „Jede Streife wird eine solche Kamera haben, das Mitführen ist Pflicht“, unterstrich Sven Reuter.