von Simone Wohlgemuth

Seit 25 Jahren dreht Angelika Marx jeden Morgen ihre Runde durch die Südstadt, um knapp 90 Haushalte mit der täglichen SÜDKURIER-Lektüre zu versorgen. „Ich genieße die frische Luft und die Ruhe am frühen Morgen“, so die 63-jährige Rentnerin. Viele Jahre hat sie im öffentlichen Dienst gearbeitet und genießt nun ihren Ruhestand. „Eine Nebentätigkeit wie diese bringt eine Struktur in den Alltag, wenn die berufliche Hauptaufgabe wegfällt“, sagt sie.

Helferin in brenzligen Situationen

Sie könne nur jedem zu diesem Job raten, da sie in den vergangenen 25 Jahren viele spannende Situationen und persönliche Schicksale erlebt habe. So konnte sie mit ihrer aufmerksamen und empathischen Art zum wiederholten Male Menschen in brenzligen Situationen helfen.

Rettungswagen für hilflose Person gerufen

„Wenn die Zeitung nach drei Tagen noch nicht abgeholt wurde und die Person normalerweise nie in den Urlaub fährt, frage ich mich natürlich schon, ob da alles in Ordnung ist,“ erzählt Marx. „Letzten Endes hat es sich schon oft als richtig herausgestellt, einmal selber nachzuschauen oder die Nachbarn auf den Umstand aufmerksam zu machen.“ Einmal habe sie eine hilflose Person auf der Treppe gefunden, die gestürzt war, und alleine nicht mehr aufstehen konnte. Sie habe dann den Rettungswagen gerufen und der Frau so helfen können.

Kleine Geschenke von zufriedenen Kunden

Aber auch schöne Erlebnisse kann die frühere Hobby-Marathonläuferin erzählen. Einige Kunden brächten ihre Zufriedenheit über die pünktliche Zustellung immer wieder mit kleinen Geschenken zum Ausdruck. Das freue sie und bestätige sie in ihrer Art zu arbeiten. Sie versuche nämlich, ihren Job immer 120-prozentig zu machen. „Ich bin eine kleine Perfektionistin“, gibt sie zu. „Wenn ich etwas mache, dann richtig und mit vollem Herzblut.“

Zeitungsaustragen als Training für Marathonläufe

Dass Angelika Marx immer noch mit Elan bei der Sache ist, hängt mit ihrer Passion für den Marathonlauf zusammen. Bis 2007 sei sie regelmäßig alpinen Marathon gelaufen – 15 Jahre lang. Als Training habe ihr auch das Zeitungszustellen gedient. So konnte sie jeden Morgen ihre Zeit verbessern und mit 1500 Stufen, die auf ihrer Tour zurückzulegen waren, ihre Kondition testen.

Ehrung für 25 Jahre zuverlässigen Einsatz

Regionalleiter Karl-Heinz Schmidt von der Direkt-Kurier Zustell GmbH dankte Angelika Marx jetzt im Rahmen einer Ehrung für ihre zuverlässige und pünktliche Zustellung in den vergangenen 25 Jahren. Es sei nicht selbstverständlich, dass ein Zusteller seine Kunden jeweils persönlich über seine Abwesenheiten informiere und dass sie durch ihre aufmerksame Art bereits einigen Kunden helfen konnte.

