Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge hat den 15-jährigen Frederik Piazolo aus Villingen für das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) nominiert – und damit für ein Austauschjahr in den USA. Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses für junge Deutsche und US-Amerikaner, bei welchem Bundestagsabgeordnete für die Jugendlichen eine Patenschaft übernehmen.

Zielstrebigkeit beeindruckt

„Der Villinger Schüler, welcher bei den Wiha Panthers Basketball spielt, freut sich darauf, die kulturellen Unterschiede vor Ort zu erleben und in der amerikanischen Schule sein Interesse für Technik zu vertiefen“, lässt Klinge mitteilen. „Frederik weiß genau, wo er hinwill, und hat mich durch seine Zielstrebigkeit beeindruckt. Sein Interesse und seine Neugier für andere Kulturen habe ich bereits in unserem ersten Gespräch bemerkt. Daher freut es mich, während dieses Abenteuers als sein Pate zu fungieren“, wird Klinge zitiert.

Als Junior-Botschafter deutsche Werte vermitteln

Während des Austauschjahres werde Frederik Piazolo in Denver im Bundesstaat Colorado eine High School besuchen und bei einer amerikanischen Gastfamilie in Greenwood Village leben. Während dieser Zeit werde er den Alltag, die Kultur und die Politik der USA kennenlernen und zugleich als Junior-Botschafter die Werte und Lebensweisen aus Deutschland vermitteln. Zeitgleich werde ein Austauschschüler aus den USA Frederiks Platz ins Deutschland einnehmen und seinerseits den interkulturellen Austausch fördern.

Neugierig auf den US-Austauschschüler

Marcel Klinge weiter: „Als USA-Fan ist das auch für mich etwas Besonderes. Nicht nur bin ich auf das gemeinsame Kennenlernen mit dem US-Austauschschüler sehr gespannt, sondern gucke schon heute erwartungsvoll Frederiks Rückkehr und seinen Eindrücken und Geschichten entgegen.“

Auch junge Berufstätige können sich bewerben

Grundsätzlich können sich 15- bis 17-jährige Schüler für ein High-School-Jahr und junge Berufstätige bis maximal 24 Jahre für das Patenschaftsprogramm bewerben. Die jungen Berufstätigen gehen während des Aufenthalts auf ein College und absolvieren anschließend ein Praktikum in einem amerikanischen Betrieb.

Das Patenschaftsprogramm sucht weiterhin Familien in Deutschland, welche bereit wären, einen Gastschüler aus den USA aufzunehmen. Bei Interesse wenden sie sich bitte direkt per E-Mail an die Adressen ppp@bundestag.de oder an marcel.klinge@bundestag.de