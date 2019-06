von Roland Dürrhammer

Die Erleichterung war allen anzusehen beim Spatenstich für das kommunale Glasfasernetz in Marbach, das nun ab Montag, 1. Juli, begonnen werden kann. Bis es soweit war, lag ein steiniger Weg hinter den Marbachern.

Bereits vor 15 Jahren, mit dem Amtsantritt von Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple, war man bemüht um ein schnelles Internet in Marbach. „Es wurden Unterschriftenaktionen initiiert, der Ortschaftsrat hatte beschlossen, bevor der Zweckverband gegründet wurde, Gelder für eine Breitbandlösung zurückzustellen, und wir haben auch eine interkommunale Lösung gesucht“, erinnert sich Kern-Epple. Aber so richtig in Gang gekommen sei nichts.

Zweckverband macht Hoffnung

Mit der Gründung des Zweckverbandes rückte das Ziel in greifbare Nähe. Im März 2018 gab es keine freien Sitzplätze in der Turn-und Festhalle mehr, als der Zweckverband seine Bürgerinformationsveranstaltung zum Breitbandausbau abhielt. Als Baubeginn rechnete man zu der Zeit mit dem Herbst 2018, sofern die Förderzusage eingetroffen sei. Und diese blieb aus, weil sich zwischenzeitlich die Förderrichtlinien des Landes Baden-Württemberg geändert hatten (der SÜDKURIER berichtete darüber), was bei den Bürgern von Marbach, aber auch beim Zweckverband für einige Verwirrung sorgte.

Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis reiste hierzu mehrfach nach Stuttgart und schließlich wurde das ganze zur Chefsache von Oberbürgermeister Jürgen Roth erklärt. Im April 2019 war es dann soweit, dass die Fördergelder zugesagt wurden. Diana Kern-Epple zeigte sich dankbar, dass die Bemühungen des Zweckverbandes, vertreten durch Jochen Cabanis, und von Oberbürgermeister Jürgen Roth erfolgreich waren. „Es war ein langes Ringen und Hoffen“, sagt Kern-Epple.

Cabanis konnte beim Spatenstich Katharina Manthey und Lothar Gillé vom Innenministerium begrüßen, die eigens dazu aus Stuttgart angereist waren. „Es war eine nicht ganz einfache Geburt, bis die Förderung durch war, und deshalb sind wir gern der Einladung gefolgt“, sagte Gillé. Cabanis hobt die Bemühungen von Kern-Epple und des Ortschaftsrats hervor, die viele Jahre für Marbach gekämpft haben, weil es Bereiche gibt, in denen es dramatisch aussieht.

„Ein wichtiger Beweis für die Dringlichkeit ist, dass etwa 60 Prozent der Hausbesitzer schon einen Anschluss beantragt haben“, so Cabanis, der bekannt gab, dass sich generell auch jetzt noch Eigentümer für einen Glasfaseranschluss entscheiden können. Diese sollten sich schnellstens beim Zweckverband melden. „Normalerweise ist jetzt tutti, aber wir sind dankbar, eine Baufirma zu haben, die meistens ein Auge zudrückt“, mahnt Cabanis die Nachzügler zu Eile. Wenn der Graben zu sei, gehe nichts mehr. Im Dezember sollen, wenn alles klappt, schon die Ersten im Netz sein. Die gesamte Fertigstellung wird in einem Jahr sein, gaben Cabanis und Bauleiter Gerd Scheuermann vorsichtig bekannt.

Aus eigener Erfahrung aus Tuningen ist Oberbürgermeister Jürgen Roth dankbar, dass man auch in Marbach mit einem hervorragenden, eingespielten Team antritt, weil alle Voraussetzungen stimmen. „Sie werden sehen: Es wird flutschen in Marbach„, ist sich Roth sicher. Es werde auch Momente geben, die nicht so laufen, und dazu werde etwas Großzügigkeit von den Marbachern benötigt. Roths Dank galt auch der Mannschaft im Innenministerium. „Es hat Überzeugungsarbeit gebraucht und ich musste Argumente heranbringen, die wir normalerweise nicht bringen“, sagte Roth und freute sich auf den Termin in Stuttgart, an dem der Bescheid formal überreicht wird.

„Jeder Anschluss zählt“

„Der Zweckverband und die Stadt refinanzieren sich aus den abgeschlossenen Anschluss-Aufträgen. Damit die rund drei Millionen investierten Baukosten irgendwann zurückfließen, braucht es diese Aufträge“, sagt Roth. „Wir ermöglichen den Leuten Hochgeschwindigkeitsnetze von verschiedenen Anbietern“, betonte Roth – dazu sei man verpflichtet und man werde es auch gerne tun. „Für uns Marbacher ist das ein ganz freudiger Tag, ich wünsche uns allen einen guten Start“, sagte Diana Kern-Epple.