Stufenpartys ohne harten Alkohol im Kulturzentrum, da werden bei vielen Eltern Erinnerungen an andere Zeiten wach: Damals, als Stufenpartys noch im früheren Clubheim der Black Rider, liebevoll „Blacky“ genannt, auf der Steig, gefeiert worden sind. Das etwas heruntergekommene, mittlerweile abgerissene Clubhaus, war bei den Schülern beliebt; konnten sie dort ungestört feiern. Gegen Mitternacht versammelten sich zahlreiche Eltern jenseits der Elternsperrzone, also im Abstand von 250 Metern Entfernung, um die Kinder abzuholen. Die Atmosphäre erinnerte an die Weltuntergangs-Stimmung der Mad Max Filme: In rostigen Fässern brannte Feuern, Paletten dienten als Absperrung und die Mitglieder der Black Rider in Lederkluft rundeten das Bild ab. Einprägsam war die Abholung bei Regen, wenn sich der Vorplatz des Clubheims in eine schlammige Riesenmatschpfütze verwandelt hat. Eltern, die mit ihren schicken Autos kamen, wünschten sich insgeheim eine alte Kiste, in denen der schlammbedeckte Nachwuchs keinen Schaden anrichten konnte, wie im Audi oder dem neuen Mercedes. Ach ja, jetzt gibt es bald eine Nachtbus-Verbindung zum Kulturzentrum und so bleiben nur die Erinnerungen an vergangene Abhol-Zeiten. (cho)