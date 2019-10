Die Mitglieder der Gockel-Gilde waren bei ihrer Generalversammlung sehr zufrieden mit dem erfolgreich abgeschlossenen Geschäftsjahr, den Veranstaltungen und den Zahlen aus dem Kassenbuch. Eröffnet wurde die Versammlung im Café Hildebrand durch die Vorsitzende Melanie de Surmont. Der zweite Vorsitzende Ralf Brunner gab den Geschäftsbericht zum Besten. Brunner konnte über rund 30 unterschiedlichste Veranstaltungen im vergangenen Jahr berichten, dazu gehörten die fastnachtlichen Termine wie Gockelball, Umzüge und Kinderfasnet. Ebenso die Zollaktion, bei der eine Rekordsumme an Spenden in Höhe von 3555 Euro für die Katharinenhöhe in Schönwald zusammenkam. Zudem wurde über das erfolgreiche Vatertagsfest und den Gockel-Ausflug mit einer Wanderung am Belchen und dem Besuch der Rothaus-Brauerei gesprochen. Auch in diesem Jahr gab es wieder verschiedene Arbeitsdienste rund um die Gockel-Halle und kreative Sitzungen, die abgehalten wurden.

Ein Plus erwirtschaftet

Als nächster Tagesordnungspunkt folgte der Kassenbericht, dieser wurde vom zweiten Kassier Daniel Brunner vorgetragen. Durch das tolle Engagement der Helfer und dank des guten Wetters am Vatertagsfest wirtschaftete der Verein wieder ein Plus in die Kasse. Zur Freude aller Mitglieder konnte die gesamte Vorstandschaft für das vergangene Geschäftsjahr durch die Kassenprüfer entlastet werden.

Im Anschluss wurde über verschiedene Themen, wie die anstehende Fasnet 2020 und weitere Termine, informiert und diskutiert. Da der Verein im kommenden Jahr sein 65-jähriges Besstehen feiert, sollen hierzu ein paar Besonderheiten geplant werden. Die Gockeler werden zusätzlich zu den Umzügen in Schwenningen und Villingen auch beim Fuhrmannstag in Dittishausen teilnehmen. Die Vorbereitungen für den Gockelball am 7. Februar laufen bereits auf Hochtouren. Die Kinderfasnet am wird 2020 wieder im Restaurant „Wildpark“ in VS-Schwenningen stattfinden: Die Gockeler freuen sich bereits auf die nächste Fasnet-Saison.