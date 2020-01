Es ist viel geschehen in Villingen-Schwenningen im vergangenen Jahr, vor allem hat die Stadt einen neuen Oberbürgermeister und einen neuen Gemeinderat. Anlass genug für Thomas Moser und Michael Schopfer, die wichtigsten Ereignisse nochmals in ihrem satirischen Jahresrückblick „Eine Stadt sieht Rot(h)“ Revue passieren zu lassen.

Zunächst mischten sich die beiden Akteure aber als Zuschauer unter die Gäste im Schwenninger Café Häring und lästerten über die eigene Vorstellung: der Eintritt zu teuer, der Beginn zu spät und vor allem, die Themen nix Neues. Und das Schlimmste: Beide haben Sorge, dass sie bald arbeitslos werden, den der neue OB gibt kaum Anlass zur Kritik. „Hat denn dem Jürgen Roth niemand gesagt, dass er nicht gleich im ersten Jahr schon alles richtig machen muss“, ärgert sich Schopfer. Und Thomas Moser weiter: „Den lieben alle Villinger und Schwenninger gleichermaßen, so etwas hatten wir ja noch nie!“. So wurde der Rathauschef dann von den beiden kurzerhand auch als Streber abgestempelt. Dass Roth nun als nächstes den Berliner Hauptstadtflughafen und Stuttgart 21 fertig bauen soll, konnten Moser und Schopfer hingegen nicht wirklich bestätigen.

Auch das Ausscheiden einiger Gemeinderäte im vergangenen Jahr wusste dass Gespann pointenreich zu kommentieren. Von Renate Breuning, der „schwarzen Mamba der CDU„, über den ewigen Rebell Ernst Reiser und Bernd Hezel, der in 40 Jahren „mehr Bürgermeister verheizt hat als der VFB Stuttgart Trainer“ – sie alle wurden in einem frechen Abschiedslied besonders gewürdigt. Danach waren die ausscheidenden Rathaus-Mitarbeiter dran, von Jörg „WLAN“ Röber mit dem langen Breitbandkabel bis zu Beate Behrens mit ihrer „Stadt App“, die keiner kennt.

Und was wäre ein satirischer Rückblick ohne Visionen für die Zukunft? So sehen die beiden bereits für das Jahr 2026 die Heirat von Jürgen Roth und Marina Kloiber-Jung voraus. Erstmals werden 2029 die Villinger Narros unter Führung des Narro-Vaters Alexander Brüderle den Schwenninger Umzug anführen. Bereits 2034 soll das neue Verwaltungsgebäude im Mangin für 111 Millionen Euro fertig gebaut werden und sogleich aufgrund der fortgeschrittenen Digitalisierung leer stehen. Im Jahr 2036 wird dann Villingen endlich auch wieder selbstständig und aufgrund der Bedeutungslosigkeit von Marbach eingemeindet, der neue Name lautet „Marbelvingen“.

Im Rückblick erinnerte Moser aber dann doch noch einmal an 1972, als die vielen Schwenninger Flüchtlinge Asyl suchend über die Brigach nach Villingen strömten und der damalige Bürgermeister Severin Kern verkündete: „Villinger, wir schaffen das!“

Weitere Termine

Der satirische Jahresrückblick „Eine Stadt sieht Roth(h)“ ist im Villinger Ratskeller am 31. Januar und 8. Feburar zu sehen sowie in Schwenningen im Café Häring am 1. Februar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

