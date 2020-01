von Roland Dürrhammer

„Ausverkauft“ stand in großen Lettern an der Eingangstüre zur Turn- und Festhalle Pfaffenweiler – und trotzdem standen Kurzentschlossene an der Abendkasse, in der Hoffnung, doch noch einen Platz für das Theaterstück „Amore mit Hindernissen“ der Theatergruppe Pfaffenweiler zu bekommen. „Die Telefone in den beiden Vorverkaufsstellen liefen heute noch heiß“, berichtet Frank Baumhäckel, Vorsitzender des Fußballclubs (FC) Pfaffenweiler.

Halle jedes Jahr voll

Der FC hatte schon bei der ebenfalls ausverkauften Premiere am 25. Dezember die Bewirtung übernommen. „Das spricht für die Qualität der Theatergruppe, die jährlich immer für eine volle Halle sorgt“, so Baumhäckel.

Pizzabäcker Raffaelo Pepone (Jens Ebener) und seine Frau Sofi (Katja Jaggy) wollten in romantischer Zweisamkeit ihre silberne Hochzeit feiern. Doch es kam alles anders im Theaterstück „Amore mit Hindernissen“. | Bild: Roland Dürrhammer

Und diese Qualität zeigte sich nicht nur im schauspielerischen Können der zehn Akteure, sondern auch in ihrer sprachlichen Gewandtheit. Jens Ebener alias Pizzabäcker Raffaelo Pepone konnte man in dem rund zweistündigen Vierakter den Italiener zweifellos abnehmen.

Tobender Applaus gleich nach dem ersten Satz

Unübertroffen Andreas Straßacker in der Rolle von Kurt Kieselbrecher aus Leipzig mit perfektem Sächsisch. Schon nach seinem ersten Satz ertönte ein tobender Applaus im Publikum. Überhaupt waren es die sprachlichen Akzente, die dem heiteren Stück ihre Würze gaben, die durch zahnloses Genuschel und hiesigen Dialekt bereichert wurden.

Pizzabäcker Raffaelo Pepone (Jens Ebener) und seine Frau Sofi (Katja Jaggy) wollen in romantischer Zweisamkeit ihre silberne Hochzeit feiern. | Bild: Roland Dürrhammer

Keine beherrscht die Mundart besser als Katja Jaggy in der Rolle von Sofi Pepone, die Frau von Pizzabäcker Raffaelo. In romantischer Zweisamkeit, ohne die Familie, wollte sie mit Raffaelo die silberne Hochzeit feiern. Doch wider Erwarten kam alles anders.

Eigentlich wollte der vergessliche Opa, der ständig Gebiss und Brille suchte, an dem Wochenende im Altersheim alte Bekannte besuchen, Tochter Marita ein Hüttenwochenende verbringen. Doch das Hüttenwochenende fiel aus, der Opa konnte sich nicht mehr erinnern, fühlte sich ins Greisenasyl abgeschoben – und zu allem Unglück quartierte sich noch Sofies Schwester Elfi, die unter ständigen Eheproblemen leidet, im Haus ein.

Glückliches Ende für die ganze Familie

Die Rettung fand Sofi in einem Hotelprospekt. „Sollen die doch alle im Haus bleiben und ich fahre mit Raffaelo in das Romantikhotel“, freute sich Sofi. Doch dann machte sie einen fatalen Fehler und erzählte Elfi vom Vorhaben. Elfi buchte in dem Hotel für alle Familienmitglieder Zimmer, um gemeinsam zu feiern. Als das herauskam, stornierte Raffaelo das Zimmer mit Sofi wieder, damit sie dann doch allein zu Hause sind, nichts ahnend, dass ihm dies die anderen Familienmitglieder gleich taten. So wurde letztlich doch gemeinsam auf die silberne Hochzeit angestoßen.

Der wortgewandteVertreter Anto Plage (Marc Rohrer, Zweiter von rechts) hat Opas Gebiss eingesaugt, das von Kurt Kieselbrecher(Andreas Straßacker) Tante Klara (Lis Meyer) Sofi Pepone (Katja Jaggy) und Marita Pepone (Helen Huber) im Staubsaugerbeutel gesucht wird. | Bild: Roland Dürrhammer

Sein Debüt in der Theatergruppe gab Marc Rohrer als redegewandter, aber erfolgloser Vertreter Anton Plage, der immer mit neunen Produkten ins Haus kam. Mal als Buchhändler, Vertreter für Angora-Unterwäsche oder auch für Babybekleidung.

Explodierende Küchenmaschine

Die angepriesene Küchenmaschine explodierte beim Einschalten und die Kartoffeln flogen bis in Publikum. Mit dem Staubsauger saugte er das immer irgendwo herumliegende Gebiss von Opa ein. Und zu allem Unglück setzte er sich auch noch am Schluss in die Hochzeitstorte. Ein sehr amüsanter Nebenschauplatz, den Rohrer mit Bravur besetzte.

Regisseur sehr zufrieden

Sehr zufrieden zeigte sich auch Regisseur Hans-Peter (Pit) Jessen mit der Aufführung. Jessen hatte nach zehn Jahren Pause wieder die Regie übernommen und davor jahrzehntelang selbst beim Theater in Pfaffenweiler mitgespielt. „Ich hatte viel Freude mit den Akteuren und alles war sehr harmonisch“, so Jessen.