Frau Hakenjos-Boyd, am 8. März ist Internationaler Frauentag, welche Bedeutung hat dieser Tag für Sie persönlich?

"Die Frauenrechte sind im Laufe der Jahrhunderte hart erkämpft worden. So ist erst in den 1970er Jahren durch die Reform des Ehe- und Familienrechtes das „Hausfrauenprinzip“ durch das „Partnerschaftsprinzip“ ersetzt worden. Bis dahin gab es also noch den Vorrang des Mannes auch vor dem Gesetz. Das ist jetzt noch nicht lange her. Und ich glaube, wir Frauen haben in Sachen Gleichberechtigung noch einiges an Wegstrecke vor uns. Deshalb hat der der Internationale Frauentag für mich nicht an Bedeutung verloren."

Wie beurteilen Sie die Position von Frauen hier in der heimischen Wirtschaft? Sind genug Frauen in Führungspositionen vertreten oder ist da noch Luft nach oben?

"Da ist sicher noch Luft nach oben. Ich würde mir noch deutlich mehr Frauen in Führungspositionen wünschen. Nicht nur aus Prinzip oder Gleichberechtigungsgründen. Ich bin fest davon überzeugt, dass gemischte Führungsteams erfolgreicher Unternehmen führen."

Ist es für eine Frau leichter, in einem großen Konzern Karriere zu machen oder in einem kleinen mittelständischen Betrieb?

Frauen sind ja gerade in den Konzernen insgesamt noch deutlich unterrepräsentiert. Die Diskussion um die Frauenquote hat ja zumindest eine Regelung für börsennotierte Unternehmen gebracht. In kleinen oder mittelständischen Unternehmen kann es einfacher sein. Aber sicher ist es so, dass Frauen generell noch immer mehr vorweisen müssen als ihre männliche Konkurrenz. Da muss noch viel umgedacht werden.

Was tut die IHK, um speziell Frauen zu fördern und zu unterstützen?

Unsere IHK hat sich sehr früh – also schon vor meiner Zeit als IHK-Präsidentin – in vielfältiger Weise für Frauen eingesetzt. Nicht nur, was die Arbeitsplätze oder die Karrierechancen in den Betrieben betrifft. Sondern sehr viel früher, nämlich bei der dualen Ausbildung. Mein persönliches Anliegen beispielsweise ist es dabei, mehr junge Mädchen in technische Berufe zu bekommen. Frauen sind da nicht weniger geeignet als Männer. Bei uns in der IHK angesiedelt ist auch die Kontaktstelle Frau und Beruf. Zusammen mit der Handwerkskammer wollen wir den Berufswiedereinsteig von Frauen erleichtern und sie dabei unterstützen.





Villingen-Schwenningen Warum Frauen sich im Berufsleben oft zu wenig zutrauen Das könnte Sie auch interessieren

Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass Frauen sich schwerer tun, Spitzenjobs zu bekommen? Es liegt ja sicher nicht am Können?

Am Können liegt es sicherlich nicht. Frauen haben es immer noch schwerer, die Männerdominanz ist noch da und nicht wegzudiskutieren. Aber ich möchte die Frauen auch auffordern, ihre manchmal zu große Zurückhaltung abzulegen. Sie sollten mit Selbstbewusstsein Führungspositionen einfordern. Die Zeit ist einfach reif für mehr Frauen in Verantwortung.

Wie sieht es bei der IHK selbst aus, gibt es genug Kolleginnen in Führungspositionen oder sind Sie die Vorzeigefrau an der Spitze?

Wir haben uns bei der Wahl zur Vollversammlung stark gemacht für mehr weibliche Kandidaten. Aus der Vollversammlung heraus wird ja die Präsidentin/der Präsident und das Präsidium gewählt. Leider haben sich letztlich zu wenige für eine Kandidatur entschließen können, was ich sehr bedaure. Mit Bettina Schuler-Kargoll und mir sind zwei Frauen im siebenköpfigen Präsidium vertreten, ich habe zusätzlich das Präsidentenamt übernommen. Die Quote ist also nicht ganz so schlecht, aber auch bei uns in der IHK könnte die Zahl sicherlich höher sein. Daran arbeiten wir.