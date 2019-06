Am Donnerstag um kurz vor 14 Uhr landete eine doch eher ungewöhnliche Pressemitteilung im Postfach der Redaktion. Bernd Ellinger, der Schulleiter des Schulverbundes am Deutenberg, beschreibt darin eine Episode aus dem Schulalltag seiner Schüler. Man könnte auch sagen: Ein Hilferuf, getarnt als amüsante Beschreibung dessen, womit sich am Schulverbund Schüler und Lehrer schon seit Jahren herumschlagen müssen. Er schreibt:

„Die Ankündigung der ersten großen Hitzewelle dieses Jahres hat offensichtlich auch unsere Heizungsanlage erreicht. ‚Da mach ich mit!‘ dachte sich diese. Gedacht getan.

Durch die aktive Unterstützung unserer Heizungsanlage wurde der bisherige Wärmerekord für die Hitze (und Kälte) gewohnten Schüler des Schulverbundes am Deutenberg am Mittwoch sicher erreicht. Knapp 40 Grad, bei (glücklicherweise) fast vollständig geschlossenen Jalousien, null Luftbewegung und knapp 30 Personen in Raum macht eine gefühlte Temperatur von …? Wir wollen es gar nicht wissen.

Schon vor den Pfingstferien gab es ein paar schöne und warme Tage. Der damalige Hilferuf aus dem Südflügel des Schulverbundes am Deutenberg wurde schnell erhört. Mit der Frage, warum die Heizung tut (oder auch nicht), setzt sich hier schon lange niemand mehr auseinander. Der Hausmeister hat die Heizung samt Temperaturfühler und allem drum und dran einfach ausgeschaltet. Danke! Aber zum Glück sind wir im Zeitalter der KI, also der Künstlichen Intelligenz. Unsere Heizung denkt mit.

Der Schulleiter war in dieser Situation auch erst ab 9:05 Uhr greifbar. Er hatte einen Unterrichtseinsatz (Mathematik). Wenigstens richtete er dann kurzerhand im derzeit beliebtesten Raum des ganzen Schulgebäudes ein Ersatzklassenzimmer ein: Im Fahrradkeller. Angenehme 25 Grad.

Der benachbarte Einzelhandel war leider nicht so gut auf die Hitzwelle vorbereitet wie unsere Heizungsanlage. Darum konnten auch nicht alle betroffenen Schülerinnen und Schüler am Mittwoch ihr wohlverdientes Entschädigungs-Wassereis erhalten.“

Der Brief endet schließlich mit dem Satz: „Liebe Schülerinnen und Schüler der Vorbereitungsklassen: Die Heizung hat euch heute schon bedient, das Wassereis kommt morgen. Versprochen!“ Euer Mr. E.

Lieber Herr Ellinger, möchte man sagen. Halten Sie noch durch! Und verlieren Sie nicht Ihren Humor. Auch wenn es derzeit wohl nur wenig zu lachen gibt am Schulverbund.