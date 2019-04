Einen interessanten Einblick in die künftige Arbeitswelt verspricht die Messe Dreh- und Spantage Südwest (DST) vom 10. bis 12. April auf dem Messegelände Villingen-Schwenningen. Der Messebesucher wählt sich über sein iPhone in die Cloud ein und startet die Bestellung. Die LED-Taschenlampe oder lieber einen Flaschenöffner? In jedem Fall eine Einzelanfertigung mit persönlicher Gravur. Nächster Schritt: Adresse und weitere Felder ausfüllen, gewünschte Gravur eingeben. Abschicken.

Ab jetzt arbeitet das System die Bestellung automatisch ab. Die Auftragsbestätigung geht per Mail an den Kunden. Sind ausreichend Material und Stücklistenartikel im Bestand? Wenn nicht, löst das System eine Bestellung beim Lieferanten aus. Automatisch geht es weiter: Fertigungsauftrag, Gravur-Programm mit Kunden-Namen generiert, CNC-Programme und Gravur in die Steuerung übertragen. Die Produktion läuft, Schritt für Schritt wird abgearbeitet. Fertig! Lieferschein und Rechnung sind bereits per Mail unterwegs.

Auf der Fachmesse DST Dreh- und Spantage Südwest zeigt das Systemhaus Gewatec in einer Sonderschau die digitale Fabrik der Zukunft nach Kriterien von Industrie 4.0. Entscheidend dabei ist die Vernetzung aller kaufmännischen und technischen Arbeitsprozesse über marktverfügbare Standardkomponenten. Ein mobiles Kamera-Team filmt die Maschinen, Produkte und Prozesse der Aussteller direkt auf den Messeständen. Von dort werden die Aufnahmen online auf die Großleinwand übertragen; Werkzeuge und bewegliche Produkte präsentieren die Teilnehmer direkt auf der Bühne des Industrie-4.0-Forums.

„Der Markt rund um die Zerspanung ist getrieben von neuen Technologien und der permanenten Optimierung von Produktionsprozessen“, unterstreicht Messe-Chefin Stefany Goschmann. „Wir freuen uns, dass die DST Südwest den Fachbesuchern dieser für unsere Wirtschaft so wesentlichen Branche hochinteressante Sonderschauen und ein breites Spektrum moderner Maschinen, Produkte und Dienstleistungen bietet.“

Nach der erfolgreichen Premiere vor zwei Jahren haben sich jetzt über 160 Aussteller angemeldet. Das ist eine Steigerung von 35 Prozent. Noch deutlicher sind die Zuwächse bei der Fläche mit rund 60 Prozent. (sk)