Das Coronavirus breitet sich weiter im Schwarzwald-Baar-Kreis aus. Am Samstag, 28. März, stellt das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises 170 bestätigte Coronavirus-Fälle (darin enthalten zwei Todesfälle) im Schwarzwald-Baar-Kreis fest. Damit liegen seit gestern 17 weitere Infektionen mit dem Coronavirus vor. 13 Personen sind genesen.

Villingen-Schwenningen Corona-Krise in Villingen-Schwenningen: Tennishalle wird zur Fieber-Ambulanz Das könnte Sie auch interessieren

Von den bisher bestätigten Fällen wurden 77 (davon sechs Personen genesen) in Villingen-Schwenningen, 26 (ein genesener Fall) in Blumberg, 20 (davon drei genesen) in Donaueschingen, sieben in Bad Dürrheim, acht in Hüfingen und neun (davon eine Person genesen) in Königsfeld, sechs in Furtwangen, drei in Triberg, drei in Bräunlingen, jeweils zwei in Brigachtal (eine Person genesen), Dauchingen, Niedereschach, Schonach und St. Georgen (eine Person genesen) sowie ein Fall in Tuningen gemeldet.

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert. Eine Aufhebung der Isolation erfolgt erst nach Gesundung und nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen in Verbindung. Weitere Kontaktpersonen werden derzeit vom Gesundheitsamt ermittelt und nach Vorliegen der Kriterien gegebenenfalls isoliert.

Schwarzwald-Baar Der Schwarzwald-Baar-Kreis bereitet sich auf die Corona-Welle vor Das könnte Sie auch interessieren

Um wichtige gesundheitliche Fragen der Bevölkerung beantworten zu können, hat das Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises eine Hotline eingerichtet, Telefon: 07721-9137190. Diese Hotline ist auch am Wochenende von 8 bis 16 Uhr geschaltet, so eine Sprecherin am Wochenende abschließend.