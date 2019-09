Klimmzüge, Liegestützen und Kniebeugen – bei jungen Leuten liegen derartige Fitnessübungen unter dem Oberbegriff Street-Workout oder auch Calisthenics voll im Trend. Grund genug für die Pro-Kids-Stiftung, in Zusammenarbeit mit jungen Athleten am Wochenende des 12. und 13. Oktober am Vorderen See die erste Stadtmeisterschaft in dieser Disziplin auszurichten.

Schauplatz wird der von Pro-Kids realisierte Street-Workout-Park am Vorderen See sein. Als Organisatoren des Wettbewerbs fungieren Luca Stauss (19) und Pirmin Knecht (17). „Street-Workout ist eine Art freies Turnen, das keine Regeln kennt und daher viel Kreativität zulässt“, erklärt Pirmin Knecht, der in Schwenningen das Technische Gymnasium besucht. Es gibt keine Kür und keine Pflicht. „Jeder Aktive interpretiert diese Sportart anders“, ergänzt Maschinenbau-Student Luca Stauss. „Für manchen ist schon ein Klimmzug Street-Workout“.

Pro-Kids-Chef Joachim Spitz freut sich, wie gut der Street-Workout-Park in der grünen Lunge Schwenningens angenommen wird. „Hier herrscht immer Betrieb. Unsere Anlage ist in kürzester Zeit ein echter Anlaufpunkt für junge Leute geworden, die sich trendgemäß gemeinsam sinnvoll beschäftigen wollen.“ Die Idee, hier eine Stadtmeisterschaft zu veranstalten, stammt nicht von Spitz, sondern von Oberbürgermeister Jürgen Roth persönlich – deshalb wird der Rathauschef auch als Schirmherr fungieren und die Sieger ehren. Die Besten können einen von der Firma Straub gesponserten Rundflug und andere attraktive Preise gewinnen; darunter drei Monate Gratis-Training im Fitnessstudio G 1. Außerdem erhält jeder Finalteilnehmer ein hochwertiges Championship-T-Shirt.

Termine am 12. und 13. Oktober

Am ersten Meisterschaftstag, Samstag, 12. Oktober, kann man sich für den darauffolgenden Finaltag qualifizieren. Die Starter müssen ihr Leistungsvermögen in vier Übungskategorien unter Beweis stellen: Liegestütze, Kniebeugen, Klimmzüge und Dips – das ist eine Übung, die auch als Barrenstütz bekannt ist. Ziel ist es, in 60 Sekunden so viele Wiederholungen wie möglich zu erreichen. Männer und Freuen starten in getrennten Wettbewerben. Pro Geschlecht ziehen die jeweils 30 Starter mit den meisten Punkten ins Finale ein.

Zwei Wettbewerbe am Finaltag

Am Finaltag, Sonntag, 13. Oktober, stehen zwei Wettbewerbe auf dem Programm. Der eine heißt „90-Seconds-Competition“. Dabei gelten dieselben Regeln wie am Vortrag, nur dass die Wiederholungen nun nicht über eine Minute, sondern über eineinhalb Minuten gezählt werden. Der andere Wettbewerb wird die Endurance-Competition sein. Hier geht es für die jeweils 30 Starterinnen und Starter darum, fünf Übungen mit festgelegter Wiederholungszahl möglichst schnell zu absolvieren. Die zehn zeitschnellsten Sportler erreichen das Halbfinale, von wo aus die drei Schnellsten ins Finale einziehen. Der Sieger hier tritt anschließend gegen den Gewinner der 90-Seconds-Competition an – in diesem Duell entscheidet sich, wer den Wettbewerb gewinnt. Mitmachen können auch auswärtige Teilnehmer. Der Titel des Stadtmeisters beziehungsweise der Stadtmeisterin wird allerdings nur unter Startern vergeben, die ihren Wohnsitz in Villingen-Schwenningen haben. Anmeldungen unter vs-streetworkoutchampionship@gmx.de oder auch unter dem Instagram-Account vs_streetworkout_championship.