Die Theorie, dass die Keltengräber am Magdalenenberg den Sternenhimmel abbilden, hat den Villinger Christof Weiglein fasziniert und ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er hat angefangen, über die Kelten zu recherchieren und der Grundstein für sein Buch „Das Keltenritual“ war gelegt. „Die Kelten hatten eine hochstehende Kultur, aber es gab auch Menschenopfer und so keimte die Idee auf, einen Krimi über einen Ritualmord am Magdalenenberg zu schreiben“, erzählt Christof Weiglein.

Zwischen der Idee zu dem Buch und der Premierenlesung, die am 5. Februar im Franziskanermuseum stattfindet, liegen fast fünf Jahre. Das liegt daran, dass Christof Weiglein ausschließlich im Urlaub schreibt, dann aber sehr diszipliniert. Der Villinger, der seit einem Unfall im Rollstuhl sitzt, nimmt sich für jeden Schreibtag ein genaues Pensum vor: „Ich bin da sehr konsequent.“ Der Maschinenbauingenieur hat Erfahrung als Schriftsteller: Das Keltenritual ist bereits sein drittes Buch, das zweite im renommierten Emons-Verlag. „Das erste Buch, das Ende des Kreises, habe ich noch im Eigenverlag herausgegeben, es ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Das Layout stammt von meiner Schwester Monika und ist ein echter Hingucker.“ Der phantastische Historienroman habe sich mit 1500 Exemplaren gut verkauft, vielleicht gibt es mal eine zweite Auflage.

Christof Weiglein präsentiert sein neues Buch "Das Keltenritual", knappe fünf Jahre liegen zwischen der Idee und der Fertigstellung. | Bild: Hoffmann, Claudia

Sein nächster Roman war dann ein Krimi „Fingermanns Rache“, der in Berlin spielt und beim Emons-Verlag veröffentlicht wurde. „Einen renommierten Verlag zu finden, ist eine Auszeichnung“, erzählt er nicht ohne Stolz. Es gibt sogar eine Verbindung zwischen den Büchern: So taucht im Keltenritual eine Figur auf, die bereits im Fingermann ermittelt: „Aber das neue Buch funktioniert auch ohne Vorkenntnisse.“

Als Autor kämpfe er um jeden Satz, jede Formulierung. Darum sei es sehr befriedigend, wenn die Geschichte dann steht und den Leuten auch gefällt. Bevor er zu schreiben beginnt, hat Christof Weiglein zumindest den Anfang, bestimmte Eckpunkte der Handlung und das Ende im Kopf: „Ein grobes Gerüst steht also, daraus entwickelt sich dann die Geschichte.“

Die Hauptfigur im Keltenritual ist der Ermittler Mark Panther, der vom Leben gezeichnet ist, wie Weiglein erzählt. Er kommt aus Stuttgart zurück in seine Heimatstadt Villingen-Schwenningen und was er hier erlebt, zieht ihm „völlig den Boden unter den Füßen weg“. Panther sei keine autobiografische Figur, aber „ich habe ihr die eine oder andere Erinnerung von mir geschenkt“. Das Buch spielt schwerpunktmäßig in Villingen, wer es gelesen hat, werde den Keltenpfad auf jeden Fall mal ablaufen, meint Weiglein und fügt lachend hinzu: „Aber zur Sicherheit nur am Tag.“

Er freut sich, dass die Premierenlesung im Franziskaner stattfindet, denn auch die Dauerausstellung Keltisches Fürstengrab Magdalenenberg spielt im Buch eine Rolle. Ermittelt wird unter anderem am Linacher Stausee und eine ganz spezielle Figur, die am Schwenninger Marktplatz wohnt, sorgt für die doppelstädtische Ausgewogenheit.

Christof Weiglein, der seit seinem 25. Lebensjahr im Rollstuhl sitzt, kann sich am besten entspannen und Kraft tanken, wenn er mit seinem Handbike unterwegs ist. „Das bedeutet ein großes Stück Freiheit für mich und ist noch wichtiger als das Auto.“ Vor allem der Elektroantrieb ermöglicht es dem Autor, weitere Touren zu machen. Auch in der Villinger Innenstadt nutzt er sein Handbike. „Ohne kann ich die Stolperfallen und abfallenden Gehsteige kaum bewältigen“, erzählt er.

Jetzt freut er sich auf die Premierenlesung am 5. Februar im Franziskaner-Kulturzentrum: „Das ist einfach ein passender Rahmen.“ Nervös sei er nur ein „kleines bisschen“. Es würde die Freude überwiegen, wenn viele Menschen kämen, die Interesse an seinem Buch haben.