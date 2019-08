von Roland Dürrhammer

Vom Turm auf dem Hubenloch verbreiten sich am Mittwoch die Klänge des Posaunenchors der evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Philipp Eschbach über die Stadt Villingen. „Zum Stadtjubiläum 2017 haben wir es versucht, nun ist es schon fester Bestandteil im Veranstaltungskalender“, sagt Walter Kluß, der zusammen mit den zehn Bläsern die 130 Stufen des Turms erklommen hat. 30 Minuten dauert das Turmblasen, das von rund 80 Zuhörern rund um den Pavillon mit Beifall honoriert wird.

Extra aus Horn am Bodensee ist Trompeter Jens-Uwe.Zwirbel (oben) nach Villingen gekommen. „Ich habe 14 Jahre im Posaunenchor mitgespielt und freue mich, meine alten Kollegen zu sehen“, sagt Zwirbel, Schuldekan im Ruhestand.

Amacing Grace haben viele Künstler und Chöre gesungen. Am Mittwoch erklingt es beim Turmblasen auf dem Hubenloch vom Posaunenchor der evangelischen Gesamtkirchengemeinde mit Edgar Baumann und Bärbel Petruschke an der Posaune.

Im Anschluss an das Turmblasen war Probe angesagt, denn am Sonntag kann man den Posaunenchor beim Gottesdienst im Villinger Kurgarten wieder hören. Weitere Termine für das Turmblasen vom Hubenloch sind jeweils Mittwoch 7., 14., 21. und 28. August, sowie am 14. September um 19.05 Uhr. Bei Unwetter fällt das Turmblasen aus.