von Jörg-Dieter Klatt

Am kommenden Samstag, 15. Februar, von 10 bis 13 Uhr können wieder reparaturbedürftige Geräte in das Untergeschoss des Gemeindehauses der Pauluskirche gebracht werden. Dort wartet das Team des Reparaturcafés und versucht die Geräte wieder in Gang zu setzen.

Neue Spielregeln

Wegen des großen Andrangs haben sich die Verantwortlichen auf einige ergänzende Spielregeln geeinigt: Wer ein Gerät zur Reparatur mitbringt, soll nachschauen, ob sich bei den Kaufunterlagen ein Schaltplan oder eine Bedienungsanleitung findet. Diese Papiere sind ausgesprochen hilfreich beim Reparaturversuch. Geräte, die sich noch in der Garantiezeit (in der Regel 2 Jahre nach dem Kauf) befinden, werden nicht zum Reparaturversuch angenommen. Pro Person und Öffnungstag kann nur ein Gerät angenommen werden. Wenn ein Batteriegerät mitgebracht wird, bitte Batterien (möglichst neu) mitbringen. Gleiches gilt für zum Betrieb notwendige Netzgeräte oder Netzteile. Wenn zum Funktionstest ein Medium (Cassette, Schallplatte, Videocassette) benötigt wird, bitte mitbringen. Bis auf weiteres können keine Röhrenradios/Verstärker mehr angenommen werden.

Die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind jeweils am zweiten Samstag im Monat von 10 bis 13 Uhr. Ab 12 Uhr werden keine Geräte mehr angenommen. Der Zugang zum Reparaturcafé erfolgt nur über die Waldhauserstraße.