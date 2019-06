von Rüdiger Fein

Herr Stöffelmaier, „Sozial braucht Digital“ ist das Jahresthema des Caritasverbandes. Das Thema weist in die Zukunft. Was ist damit gemeint?

„Wir wissen, dass die Digitalisierung, neue Medien und die Nutzung von Daten längst in unserer Lebenswirklichkeit angekommen sind. Digital ist längst real und auch die soziale Arbeit kommt ohne digitale Zugänge und ohne die Nutzung des Internets nicht mehr aus. Deshalb sagen wir: „Sozial braucht Digital“, und wir sagen außerdem: „Digital braucht sozial“, wenn wir uns unserer Verantwortung gegenüber den Menschen bewusst machen.

Wie ist das zu verstehen?

„Es gibt viele Menschen, die aufgrund ihres Alters, ihres sozialen Umfelds oder auch ihrer minderen Begabung in der digitalen Welt auf der Strecke bleiben. Für eben diese Menschen müssen wir Verantwortung übernehmen. Der Caritasverband muss seine Stimme zugunsten derer erheben, die jetzt von Ausgrenzung bedroht sind.“

Was sind weitere Themen?

„Insbesondere unsere Arbeitswelt ist von einer immer stärker um sich greifenden Digitalisierung betroffen. Teils zum Segen, teils zum Schaden für die Menschen. Der Strukturwandel hin zu Industrie 4.0 kostet Arbeitsplätze, diese Entwicklung muss aufgefangen werden. Die Smartphone-Affinität vornehmlich unserer jungen Menschen führt zu prekären Arbeitssituationen und immer mehr Freelancer werden beschäftigt. In der Folge führt dies zu einer löchrigen Altersversorgung und zu Altersarmut. Wir brauchen einen neuen Solidarpakt, wenn es um Rente und soziale Absicherung geht.“

Eine Künstlersozialkasse für alle?

„Ja, in diese Richtung müsste es laufen. Aber nicht nur die Absicherung der Menschen darf in unserem Fokus stehen, auch die Digitalisierung am Arbeitsplatz stellt uns vor immer neue Herausforderungen. So darf beispielsweise ein Pflegeroboter – hier laufen bereits einige Pilotprojekte – niemals einen Pfleger ersetzen. Die Maschine muss die menschliche Kraft unterstützen und entlasten. Dadurch bleibt den Fachpflegern mehr Zeit für Menschlichkeit im Umgang mit ihren Patienten.“

Herr Stöffelmaier, inwiefern ist digital auch sozial?

„Kern der Arbeit der Caritas ist es von jeher, nah am Menschen zu sein. Und dies gelingt uns dank vielseitiger Angebote seit mehr als 100 Jahren. Und dennoch gibt es kein einfaches Weiter so. Wenn der Umgang mit persönlichen Daten sich als individuelles Problem herausstellt, wenn Big Data dazu führt, dass Versicherungstarife immer feiner am individuellen Risiko orientiert werden und eine Entsolidarisierung stattfindet, dann werden wir auch künftig den Menschen beratend zur Seite stehen und unsere Hilfe anbieten. Die Digitalisierung muss zu einem gelingenden Leben für alle beitragen und den Menschen zu mehr Teilhabe und Selbstbestimmtheit verhelfen. Auch die Digitalisierung wird neue Problemfelder eröffnen, wir wollen dafür sorgen, dass es keine blinden Flecken gibt.

Was heißt das konkret?

„Um solchermaßen Hilfe zu gewährleisten engagiert sich die „Caritas 4.0“ als eine Innovatorin mit Gewissen und wir werden das Feld digitaler Transformation nicht denen überlassen, die Profit über das Wohl des Menschen stellen.“

Wie wird die Digitalisierung genutzt?

„Wir profitieren natürlich von der zunehmenden Digitalisierung, beispielsweise bei der Dokumentation, in der Verwaltung unserer vielen Angebote oder auch bei der Personalplanung. Im praktischen Bereich zum Beispiel in der Schulsozialarbeit oder auch bei der Planung und Umsetzung des neuen Pflegeheimes. Unser Server steht beispielsweise zentral im St. Lioba. Leider stammt unsere digitale Anbindung an die Glasfaserwelt immer noch aus der Anfangszeit des Internet. Das ist noch alter Telekomstandard. Eine neue Anbindung ist bereits in Auftrag gegeben, aber seit einem dreiviertel Jahr bewegt sich unser Vertragspartner nicht.“