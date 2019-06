von sk

Für einen geordneten Übergang von der bisherigen CDU-Fraktion Villingen-Schwenningen zur neu gewählten hatte die scheidende Fraktionsvorsitzende Renate Breuning eingeladen.

Ziel dieser ersten Sitzung unter alter Leitung war es, den neuen Fraktionsvorstand zu wählen. Einstimmig wurde Klaus Martin als Fraktionsvorsitzender gewählt.

Zum ersten Stellvertreter bestimmte die Fraktion wieder den bisherigen Stellvertreter Dietmar Wildi, zum zweiten Stellvertreter Dirk Sautter, beide jeweils auch einstimmig in geheimer Wahl.

„Wenn ihr euch diese Einigkeit bewahrt, dann ist mir nicht bange um die Arbeit der Fraktion“, gab Breuning ihrem Nachfolger mit auf den Weg, ehe sie sich, beschenkt mit einem schönen Blumenstrauß, von der Fraktion verabschiedete.

Unter der neuen Fraktionsleitung ist man dann gleich in die Vorgespräche eingestiegen, wer in welche der gemeinderätlichen Gremien gehen wird. Die CDU-Fraktion werde der Aufforderung der Verwaltung nachkommen, ihre Besetzungswünsche bis Ende des Monats weiter zu geben, damit die Sacharbeit, wie von Oberbürgermeister Jürgen Roth gewünscht, noch vor der Sommerpause beginnen kann, heißt es in einer Mitteilung.