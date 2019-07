Die bisherige CDU-Fraktion im Gemeinderat hat feierlich ehemalige Fraktionsmitglieder verabschiedet. Der Fraktionsvorsitzende Klaus Martin und seine beiden Stellvertreter Dirk Sautter und Dietmar Wildi hatten dazu in die Zunftstube der Schwenninger Narrenzunft eingeladen. Die Fraktionsmitglieder wurden jeweils mit einem persönlichen Geschenk bedacht, anschließend wurde zum gemeinsamen Essen geladen, berichten die Kommunalpolitiker in einer Pressemitteilung.

Alle scheiden freiwillig aus

Die verabschiedeten Gemeinderäte Gunther Dreher (fünf Jahre), Jürgen Jauch, Toni Piovano (beide zehn Jahre) sowie Bernd Hezel und Renate Breuning (beide 35 Jahre) leisteten gemeinsam 95 Jahre ehrenamtliche Arbeit im Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen. Alle fünf sind bei der Kommunalwahl 2019 nicht mehr für den Gemeinderat angetreten und somit freiwillig aus dem Amt ausgeschieden.

„Man braucht ein dickes Fell“

Klaus Martin führte in seiner Rede aus: „Kommunalpolitik ist ein sehr zeitaufwändiges Hobby, mit dem man jede Woche mehrere Stunden verbringt“. Klaus Martin weiter: „Und dabei benötigt man im Einzelfall auch ein dickes Fell und ein hohes Maß an Frustrationstoleranz. Denn, dies ist eine politische Binsenweisheit: Man kann es nicht allen Recht machen“.

Lebensläufe in der Kommunalpolitik

Eine entsprechende Wertschätzung der verabschiedeten Fraktionsmitglieder wurde auch durch die Anwesenheit des Oberbürgermeister Jürgen Roth und Bürgermeister Detlev Bührer unterstrichen. Bei den beiden politischen Urgesteinen Bernd Hezel und Renate Breunig ließ Martin deren Vita Revue passieren. Bernd Hezel war seit 1984 ohne Unterbrechung Stadtrat in VS, zuvor war er bereits seit Anfang der 1970er Jahre Gemeinderat an seinem damaligen Wohnsitz Niedereschach. Der selbstständige Ingenieur aus Schwenningen war von 1994 bis 2001 Vorsitzender der CDU-Fraktion. Die Landesgartenschau, die Offenlegung des Neckars, das Vereinsleben sowie die Hochschulen wurden stellvertretend für die vielfältigen Themen genannt, für die sich Hezel immer stark gemacht hat. Hezel war auch 20 Jahre Mitglied im Kreistag.

Überredungskünste fruchten nicht

Renate Breuning, die ihre Arbeit immer mit viel Leidenschaft und Herzblut ausführte, war ebenfalls seit 1994 im Gemeinderat VS und die letzten zehn Jahre Vorsitzende der CDU-Fraktion. Renate Breuning kämpfte immer selbstlos für die Themen die VS bewegte und blieb ihrer Meinung und Haltung treu. Sie wolle den Zeitpunkt des Ausscheidens selbst bestimmen und den richtigen Zeitpunkt abzutreten nicht verpassen. Auch einigen Überredungsversuchen, nochmals für eine Amtsperiode anzutreten, konnte sie widerstehen und blieb bei ihrer Entscheidung.