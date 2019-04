CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kommt nach Villingen: Die neue Bundesvorsitzende der Christdemokraten, Annegret Kramp-Karrenbauer, spricht in Villingen. Dies bestätigte am Donnerstag das Büro des Bundestagsabgeordneten Thorsten Frei auf Anfrage des SÜDKURIER.

Geplant ist ein Bühnenauftritt

Die Politikerin, die auch als kommende Kanzlerkandidatin der Union in Deutschland gilt, wird am Freitag, 10. Mai, um 15 Uhr im Schwarzwald auftreten. „Sie spricht aus Anlass der am 26. Mai anstehenden Europawahlen“, hieß es dazu am Freitag in Berlin weiter. Geplant sei ein einstündiger Bühnenauftritt. Eingeladen habe Thorsten Frei, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU im Deutschen Bundestag. "AKK" ist seit dem 7. Dezember 2018 CDU-Chefin. Die 56-Jährige stammt aus dem Saarland, wo sie mit ihrer Familie bis heute in der Kleinstadt Püttlingen bei Saarbrücken wohnt.

